Olujni vjetar u BiH očekuje se sutra, posebno na području sjeverne i sjeveroistočne Bosne, gdje bi snažni udari mogli izazvati materijalnu štetu.

Meteorolozi BH Meteo najavljuju pogoršanje vremenskih prilika pod utjecajem duboke ciklone, dok su već danas mogući jači pljuskovi praćeni grmljavinom.

Prema njihovoj prognozi, danas poslijepodne i tokom večeri u sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne očekuje se razvoj nestabilnog vremena, uz mogućnost lokalno izraženijih pljuskova i grmljavinskih nepogoda.

Ovakve vremenske prilike nisu uobičajene za novembar, jer su češće tokom proljeća i toplijeg dijela godine. Meteorolozi navode da postoji mogućnost lokalnog nevremena, pri čemu su izraženije nepogode izglednije u susjednoj Hrvatskoj, posebno Slavoniji, te u Srbiji.

Olujni vjetar u BiH sutra bi mogao izazvati štetu

Za četvrtak, 19. novembra, prognozirano je premještanje duboke ciklone sjevernije od Bosne i Hercegovine, što će utjecati na vremenske prilike u većem dijelu zemlje.

Prema najavi BH Meteo, najizraženiji udari zapadnog vjetra očekuju se na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, gdje postoji mogućnost dostizanja olujne jačine.

Zbog takvih vremenskih uslova nije isključena ni materijalna šteta, posebno na područjima koja budu izložena najjačim udarima vjetra.

Šta uzrokuje nestabilno vrijeme?

Meteorolozi objašnjavaju da trenutnim vremenskim prilikama doprinose snažna jugozapadna i zapadna strujanja na većim visinama, povećana vlažnost zraka i dolazak nestabilne zračne mase sa zapada.

Dodatni faktor predstavlja natopljeno tlo, dok izražen razvoj oblačnosti tokom dana pogoduje nastanku lokalnih pljuskova i grmljavine.

Iz BH Meteo najavili su da će tokom dana objaviti dodatne informacije o očekivanim vremenskim prilikama za četvrtak.