Kolona sjećanja u Vukovaru okupila je danas hiljade građana koji su odali počast žrtvama stradanja ovog grada tokom rata 1991. godine.

Obilježavanju 35. godišnjice pada Vukovara prisustvovali su građani iz različitih dijelova Hrvatske, kao i brojni državni zvaničnici, među kojima su predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković.

Učesnici Kolone sjećanja prošli su ulicama Vukovara u znak sjećanja na poginule branitelje i civile, 35 godina nakon završetka jedne od najtežih bitaka tokom rata u Hrvatskoj.

Nakon 87 dana opsade i intenzivnih borbi, Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne snage zauzele su Vukovar 18. novembra 1991. godine. Grad je ostao izvan hrvatske vlasti sve do završetka procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, 15. januara 1998. godine.

Plenković: Nikada nećemo zaboraviti žrtve Vukovara

Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da se Hrvatska i nakon 35 godina s dubokom zahvalnošću prisjeća svih koji su izgubili živote tokom odbrane grada.

“Hrabrost hrvatskih branitelja, njihova žrtva i ljubav prema domovini utkane su u temelje naše države. Nikada nećemo zaboraviti one koje smo izgubili. Njima u spomen dužni smo čuvati istinu o Domovinskom ratu”, naveo je Plenković.

Naglasio je i da će Hrvatska nastaviti potragu za nestalim osobama, ističući kako porodice imaju pravo saznati sudbinu svojih najmilijih.

Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović podsjetio je na ulogu policije u odbrani Vukovara. Prema njegovim riječima, u borbama je učestvovalo približno 800 hrvatskih policajaca, od kojih je 97 izgubilo život.

Milanović: Ovo nije dan za govore

U Koloni sjećanja učestvovao je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je zajedno s ostalim učesnicima odao počast žrtvama.

Na pitanje novinara hoće li se obratiti javnosti povodom godišnjice, Milanović je kratko odgovorio:

“Takav je dan. Nije, po meni, za govore.”

Obilježavanju godišnjice prisustvovao je i ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman, zajedno s drugim predstavnicima državnih institucija.

Kolona sjećanja u Vukovaru održava se svake godine 18. novembra, na dan kada je 1991. godine završena višemjesečna bitka za grad.

Izvori: Ured predsjednika Hrvatske i Grad Vukovar