Danas se obilježava 35. godišnjica pada Vukovara, jednog od najtragičnijih događaja rata u Hrvatskoj, tokom kojeg su poginule hiljade ljudi, a desetine hiljada stanovnika bile prisiljene napustiti svoje domove.

U Vukovaru će biti održana centralna komemoracija i tradicionalna Kolona sjećanja, uz prisustvo državnog vrha Hrvatske i velikog broja građana.

Vukovar je pao 18. novembra 1991. godine, nakon 87 dana opsade i gotovo neprekidnih napada Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih snaga. Grad je tokom borbi pretrpio ogromna razaranja, a njegovi stanovnici suočili su se s ubistvima, protjerivanjima i zatočeništvom.

Odbranu grada činilo je približno 1.800 pripadnika hrvatskih odbrambenih snaga, dok se u opkoljenom Vukovaru nalazilo više od 15.000 civila.

Godišnjica pada Vukovara podsjeća na razmjere stradanja

Prema podacima Franjevačkog samostana u Vukovaru, tokom opsade poginulo je ili ubijeno najmanje 2.717 hrvatskih branilaca i civila, dok je više od 22.000 stanovnika protjerano iz svojih domova.

Podaci Hrvatskog sanitetskog stožera govore o 450 poginulih branilaca i 1.350 civila, među kojima je bilo 86 djece. Više od 2.500 osoba je ranjeno, a 858 djece ostalo je bez jednog ili oba roditelja.

Posebno teško poglavlje stradanja Vukovara predstavljaju zločini počinjeni nakon pada grada. Iz vukovarske bolnice odvedeni su ranjenici, civili i medicinsko osoblje, a među žrtvama su i oni koji su ubijeni na Ovčari.

Tokom godina nakon rata u Vukovaru i okolini otkriveno je više od 50 masovnih grobnica. Hrvatska još traga za 1.725 nestalih i smrtno stradalih osoba iz rata, među kojima je 320 onih čiji su nestanak ili stradanje povezani s Vukovarom.

Kolona sjećanja danas prolazi ulicama Vukovara

Centralni komemorativni program povodom 35. godišnjice pada Vukovara održava se pod nazivom „Hrabrost, žrtva, sloboda“, u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“.

Nakon komemoracije učesnici će u Koloni sjećanja proći od bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje će biti položeni vijenci i zapaljene svijeće.

Obilježavanju prisustvuju najviši hrvatski zvaničnici, među kojima su predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.

Gradske vlasti Vukovara očekuju najmanje 100.000 učesnika komemorativnih događaja iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Misu zadušnicu na Memorijalnom groblju predvodit će vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić.

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtve Vukovara i Škabrnje u Hrvatskoj se obilježava 18. novembra kao državni praznik i neradni dan.

Komemorativni program nastavlja se i narednih dana. U četvrtak će biti obilježeno stradanje stanovnika Borova naselja, dok će u petak biti odata počast žrtvama zločina počinjenih u Veleprometu i na Ovčari.