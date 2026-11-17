Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju bit će obilježen sutra, 18. novembra, na 35. godišnjicu jednog od najtežih stradanja tokom rata u Hrvatskoj. Već danas u brojnim hrvatskim gradovima počinju komemorativni programi, paljenje svijeća i okupljanja građana u znak sjećanja na poginule civile i branitelje.

U Zagrebu, Rijeci, Splitu, Slavonskom Brodu, Gospiću i drugim mjestima organizovani su različiti programi kojima se odaje počast žrtvama. Obilježavanju se pridružuju i manje sredine, među kojima su Vrlika, Ivanec, Nerežišća i mjesta na otoku Hvaru.

Prije tačno 35 godina, 18. novembra 1991. godine, nakon gotovo tromjesečne opsade, slomljena je odbrana Vukovara. Grad je bio izložen napadima Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih snaga, a iza ratnih razaranja ostao je veliki broj poginulih, ranjenih i nestalih.

Istog dana u Škabrnji, nedaleko od Zadra, počinjen je težak ratni zločin nad civilnim stanovništvom. Stradanja u Vukovaru i Škabrnji postala su jedan od najtragičnijih simbola rata u Hrvatskoj.

Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju obilježava se kao državni praznik

Prema podacima Ministarstva odbrane Republike Hrvatske iz 2006. godine, tokom borbi za Vukovar poginulo je 879 hrvatskih vojnika, dok ih je 770 ranjeno. Evidentirano je i 1.131 ubijenih civila, ali konačan broj svih žrtava još nije utvrđen.

Hrvatski sabor je u martu 2020. godine usvojio zakon kojim je Vukovar proglašen mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Istovremeno je 18. novembar utvrđen kao državni praznik i neradni dan, posvećen sjećanju na žrtve Domovinskog rata te stradanje Vukovara i Škabrnje.

Centralni komemorativni program tradicionalno se održava u Vukovaru, gdje se hiljade građana okupljaju u Koloni sjećanja, odajući počast stradalima.

Sjećanje na Vukovar ove godine ima i poveznicu s Tuzlom. Učesnici desetog jubilarnog supermaratona Tuzla–Vukovar jutros su krenuli s Tuzlanske kapije, nastavljajući tradiciju odavanja počasti žrtvama ovog grada.