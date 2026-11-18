Izvoz crvenog mesa iz BiH u EU i zaštita domaćih poljoprivrednih proizvođača bile su glavne teme sastanka predstavnika nadležnih institucija, poljoprivrednih udruženja i prerađivačke industrije, održanog u Sarajevu.

Razgovarano je o mogućnostima otvaranja evropskog tržišta za domaće proizvođače, ali i mjerama kojima bi se poboljšao njihov položaj u odnosu na uvozne proizvode.

Sastanak je održan u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, na inicijativu Udruženja poljoprivrednih proizvođača, mljekara Republike Srpske, uz podršku još sedam udruženja proizvođača mlijeka i mesa iz BiH.

U razgovorima je učestvovao i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić, zajedno s predstavnicima državnih i entitetskih institucija, inspekcijskih organa, privrednih komora i poljoprivrednog sektora.

Izvoz crvenog mesa iz BiH u EU zahtijeva ispunjavanje uslova

Jedno od ključnih pitanja bilo je ispunjavanje uslova koji bi omogućili izvoz crvenog mesa iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije.

Predstavnici proizvođača i institucija razgovarali su o potrebnim aktivnostima i međusobnoj saradnji kako bi domaća mesna industrija dobila pristup ovom tržištu.

Posebna pažnja posvećena je mogućnostima zaštite domaće proizvodnje od nekontrolisanog uvoza. Razmatrana je uloga Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i potreba za usklađenim djelovanjem svih nadležnih institucija.

Cilj razgovora bio je pronaći načine za poboljšanje konkurentnosti domaćih proizvoda i stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje poljoprivrednih proizvođača i prerađivača.

Predstavljeni podaci o uvozu i izvozu mlijeka i mesa

Tokom sastanka predstavljena je analiza vanjskotrgovinske razmjene mlijeka i mesa za prvih devet mjeseci 2026. godine, koju je pripremila Vanjskotrgovinska komora BiH.

Analiza je bila osnova za razgovor o stanju na tržištu i izazovima s kojima se suočavaju domaći proizvođači. Međutim, u saopćenju Federalnog ministarstva poljoprivrede nisu objavljeni konkretni podaci o količinama i vrijednosti uvoza i izvoza, niti su precizirane mjere koje bi mogle biti uvedene.

Iz Ministarstva su naglasili potrebu za zajedničkim djelovanjem institucija, proizvođača i prerađivačke industrije kako bi se unaprijedio položaj domaće poljoprivrede i povećale mogućnosti plasmana proizvoda životinjskog porijekla na strana tržišta.

Novi sastanak proizvođača i institucija u decembru

Predstavnici nadležnih institucija, poljoprivrednih udruženja i kompanija dogovorili su nastavak razgovora tokom decembra.

Na narednom sastanku ponovo će se razmatrati položaj domaćih proizvođača, vanjskotrgovinska razmjena i aktivnosti potrebne za omogućavanje izvoza crvenog mesa iz BiH u EU.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva najavilo je nastavak učešća u razgovorima i aktivnostima usmjerenim na jačanje domaće proizvodnje i povećanje izvoza poljoprivrednih proizvoda.