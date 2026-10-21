BiH izvezla robu vrijednu 13,4 milijarde KM, uvoz premašio 24 milijarde

BIH – Bosna i Hercegovina je u prvih devet mjeseci 2026. godine izvezla robu vrijednu 13,4 milijarde KM, dok je uvoz premašio 24,15 milijardi KM.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, izvoz je povećan za 6,3 posto u odnosu na isti period prošle godine, ali je vanjskotrgovinski deficit i dalje visok.

Razlika između vrijednosti uvezene i izvezene robe iznosila je približno 10,75 milijardi KM. Pokrivenost uvoza izvozom dostigla je 55,5 posto, što znači da je vrijednost domaćeg izvoza tek nešto veća od polovine ukupnog uvoza.

Najveći dio izvoza Bosne i Hercegovine i dalje je usmjeren prema tržištu Evropske unije. Od januara do septembra u zemlje EU plasirana je roba vrijedna 10,23 milijarde KM, što je za 10,2 posto više nego u istom periodu 2025. godine.

Istovremeno, iz Evropske unije uvezeno je robe u vrijednosti od 14,15 milijardi KM, uz rast od 9,6 posto. Pokrivenost uvoza izvozom u trgovinskoj razmjeni s EU iznosila je 72,3 posto.

Drugačiji trend zabilježen je u razmjeni sa zemljama CEFTA-e, gdje je izvoz smanjen za 5,1 posto, na 2,08 milijardi KM. Uvoz iz ovih zemalja porastao je za 1,4 posto i dostigao 2,81 milijardu KM.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, pokrivenost uvoza izvozom u trgovinskoj razmjeni sa zemljama CEFTA-e iznosila je 73,8 posto.