Jak vjetar u BiH: Udari do 80 km/h, evo kakvo se vrijeme očekuje u Tuzli i drugim gradovima

Jak vjetar u BiH očekuje se danas, 13. novembra, a prema objavljenoj meteorološkoj prognozi, udari bi u pojedinim dijelovima zemlje mogli dostizati brzinu do 80 kilometara na sat.

Najsnažniji vjetar prognoziran je na području Bosanskog Petrovca, dok se u Tuzli i drugim gradovima Tuzlanskog kantona očekuju nešto slabiji udari.

Prema prikazanim podacima, na području Bosanskog Petrovca mogući su udari vjetra između 60 i 80 kilometara na sat. U Sarajevu, Mostaru, Bugojnu, Trebinju, Ljubuškom, Čapljini, Bosanskoj Krupi i Goraždu prognozirane su brzine od 50 do 70 kilometara na sat.

U Banjoj Luci, Bihaću, Cazinu, Zvorniku, Travniku, Konjicu, Livnu, Zavidovićima, Žepču i još nekoliko gradova očekuju se udari između 40 i 60 kilometara na sat.

Jak vjetar u BiH: Kakva je prognoza za Tuzlanski kanton?

Na području Tuzle prognozirani su udari vjetra od 30 do 50 kilometara na sat. Iste vrijednosti očekuju se u Živinicama, Gračanici, Gradačcu, Lukavcu, Srebreniku i Kalesiji.

Nešto snažniji udari, između 40 i 60 kilometara na sat, predviđeni su za Banoviće.

Slične vremenske prilike očekuju se i u Zenici, Bijeljini, Prijedoru, Brčkom, Doboju, Tešnju, Visokom, Kaknju, Maglaju i Orašju, gdje bi brzina udara vjetra mogla dostizati 50 kilometara na sat.

Najslabiji udari među gradovima obuhvaćenim prognozom očekuju se u Gradišci, gdje su predviđene brzine između 20 i 40 kilometara na sat.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih posljedica vjetra

Snažniji udari vjetra mogu izazvati lomljenje grana, pomjeranje lakših predmeta i poteškoće u saobraćaju, posebno na otvorenim cestama i mostovima.

Građanima se preporučuje da osiguraju predmete na balkonima i terasama, izbjegavaju zadržavanje ispod velikih stabala te budu oprezni prilikom kretanja i vožnje.

Prema dostavljenoj prognozi, period pojačanog vjetra obuhvata vrijeme do današnjih poslijepodnevnih sati.