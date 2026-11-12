Počeli radovi na sanaciji puta u Tuzli: Saobraćaj će biti otežan

Ali Huremović
Počeli radovi na sanaciji puta u Tuzli: Saobraćaj će biti otežan

Sanacija puta u naselju Ravna Trešnja na području mjesne zajednice Gornji Pasci u Tuzli je počela, a radovi će obuhvatiti dionicu dugu 1.350 metara, od raskrsnice s ulicom Krojčica do naselja Smajići. Vozači koji koriste ovaj put trebaju računati na otežano i usporeno odvijanje saobraćaja.

Radove provodi Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, u saradnji s Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, koje je investitor projekta.

Iz nadležne gradske službe saopćeno je da tokom sanacije neće biti potpune obustave saobraćaja. Kretanje vozila bit će omogućeno, ali uz povremena usporavanja, zavisno od dinamike izvođenja radova.

Sanacija puta u naselju Ravna Trešnja: Apel vozačima

Građanima se preporučuje da do završetka radova, kada god je to moguće, koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i zastoji.

Vozači se pozivaju na dodatni oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije na dionici na kojoj se izvode radovi.

Iz nadležne službe nije precizirano koliko će sanacija trajati, niti je naveden planirani datum završetka radova.

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