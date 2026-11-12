Danas je Svjetski dan borbe protiv upale pluća: Koji simptomi upozoravaju na opasnost?

Svjetski dan borbe protiv upale pluća obilježava se danas s ciljem podizanja svijesti o bolesti koja i dalje odnosi veliki broj života širom svijeta, posebno među djecom mlađom od pet godina i starijim osobama. Stručnjaci upozoravaju da pravovremeno prepoznavanje simptoma, vakcinacija i odgovarajuće liječenje mogu spriječiti brojne teške posljedice.

Prema procjenama koje je povodom ovogodišnjeg obilježavanja objavio Forum međunarodnih respiratornih društava (FIRS), upala pluća je tokom 2023. godine odnijela oko 2,5 miliona života širom svijeta, uključujući približno 610.000 djece mlađe od pet godina.

Ovogodišnja tema posvećena je novoj eri u prevenciji i kontroli upale pluća, s naglaskom na dostupnost vakcina, savremenih dijagnostičkih metoda i pravovremenog liječenja.

Kako prepoznati simptome upale pluća?

Upala pluća ili pneumonija predstavlja infekciju plućnog tkiva koju mogu izazvati bakterije, virusi i, rjeđe, gljivice. Bolest može zahvatiti jedno ili oba plućna krila, a njena težina zavisi od uzročnika, životne dobi i općeg zdravstvenog stanja pacijenta.

Najčešći simptomi su kašalj, povišena tjelesna temperatura, otežano ili ubrzano disanje, bol u prsima i izražen umor. Kod pojedinih pacijenata mogu se javiti drhtavica, preznojavanje i osjećaj nedostatka zraka.

Poseban oprez potreban je kod male djece, jer se upala pluća ne mora uvijek manifestovati na isti način kao kod odraslih. Ubrzano disanje, uvlačenje donjeg dijela grudnog koša prilikom udisanja, odbijanje hrane i tečnost te izrazita pospanost mogu ukazivati na ozbiljno zdravstveno stanje.

Kod starijih osoba simptomi ponekad mogu biti manje izraženi, a bolest se može manifestovati i iznenadnom zbunjenošću ili pogoršanjem općeg stanja.

Otežano disanje, plavičasta boja usana, poremećaj svijesti ili nemogućnost uzimanja tečnosti zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Svjetski dan borbe protiv upale pluća podsjeća na značaj prevencije

Svjetska zdravstvena organizacija ističe da su vakcinacija, pravovremena dijagnostika i odgovarajuće liječenje među najvažnijim mjerama zaštite od teških oblika upale pluća.

Vakcinacija protiv pneumokoka, gripe i drugih uzročnika respiratornih infekcija može smanjiti rizik od pojedinih oblika pneumonije i njenih komplikacija. Značajnu ulogu imaju i redovno pranje ruku, izbjegavanje duhanskog dima te održavanje higijene prostora.

Liječenje zavisi od uzročnika i težine bolesti. Antibiotici se koriste kod bakterijske upale pluća, dok kod virusnih infekcija nisu rutinski djelotvorni, zbog čega se terapija ne bi trebala uzimati bez preporuke ljekara.

Posebno su ugrožena dojenčad, mala djeca, osobe starije životne dobi, hronični bolesnici i osobe oslabljenog imuniteta.

Svjetski dan borbe protiv upale pluća obilježava se svakog 12. novembra od 2009. godine, a ovogodišnja kampanja posebno upozorava na nejednak pristup vakcinama, kisiku i zdravstvenoj zaštiti u različitim dijelovima svijeta.