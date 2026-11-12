Potvrđeno iz MUP-a TK: Dojava o bombi u Elektrotehničkoj školi u Tuzli bila lažna

Ali Huremović
Potvrđeno iz MUP-a TK: Dojava o bombi u Elektrotehničkoj školi u Tuzli bila lažna

Dojava o bombi u Elektrotehničkoj školi u Tuzli, zbog koje je jučer poslijepodne evakuisan školski objekat, bila je lažna, potvrđeno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila ko je uputio prijeteću poruku.

Prema informacijama MUP-a TK, Policijska uprava Tuzla jučer je oko 16:30 sati zaprimila prijavu da je na e-mail adresu Srednje elektrotehničke škole stigla poruka o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi.

Odmah nakon prijave policijski službenici Policijske stanice Centar izvršili su evakuaciju školskog objekta. Na teren su izašli i pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije te Odsjeka za kontradiverzionu zaštitu MUP-a TK.

Nakon provedenih sigurnosnih provjera utvrđeno je da eksplozivna naprava nije pronađena, odnosno da je riječ o lažnoj dojavi.

Policija istražuje ko je uputio lažnu dojavu o bombi u Tuzli

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom policija nastavlja rad na rasvjetljavanju slučaja.

„Policijski službenici, pod nadzorom kantonalnog tužioca, poduzimaju radnje na dokumentovanju i rasvjetljavanju krivičnog djela iz člana 372. Krivičnog zakona Federacije BiH, Zloupotreba znaka za pomoć i opasnost“, navedeno je u biltenu MUP-a TK.

Podsjećamo, RTV Slon je jučer izvijestio da se ispred Elektrotehničke škole u Tuzli nalaze pripadnici policije i vatrogasne jedinice, nakon što je prijavljena moguća prisutnost eksplozivne naprave.

U tom trenutku nadležne službe provodile su sigurnosne provjere, a zvanična potvrda da je dojava bila lažna stigla je jutros iz MUP-a TK.

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