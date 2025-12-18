Prijetnje poput onih u školama u TK poslane i u nekoliko drugih zemalja

Slične prijetnje eksplozivnom napravom u školama u kojima se traži uplata novca u kriptovalutama koje su u četvrtak poslane nizu škola u Republici Srpskoj i Tuzli, posljednjih mjeseci su poslane i školama u Indiji te kompanijama u SAD-u.

Više od 100 škola u četvrtak bilo je meta prijetnji putem e-maila u Tuzlanskom kantonu. U poruci, čiji je sadržaj objavio Klix, navodi se kako je postavljen eksploziv na školskom terenu, te se traži uplata deset bitcoina na određenu adresu, što je više od 80.000 američkih dolara, ukoliko se želi izbjeći eksplozija.

Poruka navodi da prijetnju šalju “ratnici Islamske države” kojima je cilj uspostavili “kalifat u Evropi”. Dva zahtjeva koja su poslana jesu – “iseljenje kršćana s teritorije Bosne i prenos navedenog iznosa na naš račun”.

E-mail je poslan sa adrese registrovane na ruskom servisu Yandex, koji je alternativa Googleovim servisima.

Glasnogovornica tuzlanske policije Adnana Sprečić potvrdila je da su svi pregledi završeni i da eksploziv nije pronađen, a da policija sada pokušava pronaći pošiljaoce u saradnji s drugim policijskim agencijama u BiH.

Prema pisanju medija u SAD-u i Indiji, slične prijetnje dobile su desetine škola i biznisa u ovim zemljama. Policija u Indiji prijetnje je okarakterisala kao prevare.

Škole u indijskom gradu Ahmedabadu su dobile e‑mailove s prijetnjama o bombama i frazama poput “osvetit ćemo se”, kao i da će “bomba eksplodirati u 1:11”. Sve škole su evakuisane kao mjera predostrožnosti. Specijalne jedinice i psi tragači su pregledali škole, ali eksploziv nije pronađen. Policija istražuje porijeklo e-mailova i radi na identifikaciji pošiljaoca, objavio je The Times of India.

Sprečić je Detektoru rekla da nisu bili svjesni sličnih prijetnji u drugim zemljama i kako će tu činjenicu proslijediti istražiocima.

Više osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj također je primilo e-mail prijetećeg sadržaja o postavljenom eksplozivu. RTRS prenosi kako su protivdiverzioni pregledi obavljeni u 334 zgrade osnovnih i četiri srednje škole, a preostale su još 33 lokacije.

Ovaj javni servis je izvijestio da su od policije dobili potvrdu da Republičko javno tužilaštvo događaj kvalifikuje kao terorizam.

Mirna Miljanović, načelnica Sektora za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, nije odgovarala na pozive Detektora. O sličnosti prijetnji koje su zabilježene u drugim zemljama, porukom je odgovorila da je neophodno uporediti mailove, servere i sadržaje da bi mogla komentarisati.

Prema pisanju lokalnih medija u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, poruka s naslovom “razmislite dvaput”, poslana je u decembru 2018. godine nizu kompanija. U njoj se traži uplata bitcoina u vrijednosti od 20.000 dolara. U aprilu ove godine, prema saopštenju FBI-a, 40 škola na Floridi dobilo je prijetnje bombom u kojima se tražila isplata u kriptovaluti. U ovom periodu slične prijetnje dobijale su škole u Indoneziji.

Saša Mrdović, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, smatra kako policijske agencije u našoj zemlji imaju kvalifikovan kadar i mehanizme policijske komunikacije kako bi od provajdera dobili određene podatke o pošiljaocima. Pojašnjava kako se iz servera putem kojih se šalju i primaju e-mailovi može dobiti IP adresa i utvrditi odakle je došla poruka.

“Kada dobijete e-mail, adresa pošiljaoca može biti lažna, kao na ‘fizičkoj pošti’. Srećom, na mailovima postoje tragovi putem kojih se može utvrditi putanja kojom je došao, kroz koje servere je prošao i onda treba kontaktirati davaoce usluga slanja e-maila koji upravljaju tim serverima i od njih pokušati dobiti evidencije o originalnom pošiljaocu e-maila. U tim zapisima, evidencijama slanja, često postoje i dodatni zapisi koji omogućavaju identifikaciju uređaja, bilo računara bilo mobitela s kojeg je poruka poslata”, objašnjava Mrdović.

On smatra kako slanje prijetećih e-mailova samo stvara probleme i troškove za društvo, a da nikakve koristi nemaju ni pošiljaoci.

“Adresa pošiljaoca može biti lažna. To što piše ‘Yandex’ ne mora značiti da je poslato s Yandexa”, zaključuje Mrdović.