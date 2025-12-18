Otkazana nastava i u drugoj smjeni nakon prijeteće e- mail poruke

Selma Jatić
Otkazana je nastava i u drugoj smjeni u svim osnovnim i srednjiim šklama u TK nakon prijeteće poruke upućene e - mailom svim školama.

Otkazana je nastava i u drugoj smjeni u svim osnovnim i srednjiim šklama u TK nakon prijeteće poruke upućene e – mailom svim školama. U poruci se navodi da je eksplozivna nastava postavljena u školsko dvorište, zbog čega je nastava skoro u isto vrijeme prekinuta u prvoj smjeni u svim školama u TK.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP -a TK u jutranjim satima Uprava policije MUP TK-a je zaprimila prijave da su u više osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona dobili e – mail u kojem se prijavljuje da su u školskim prostorima postavljene eksplozivne naprave.
Po prijavama postupaju policijski službenici nadležnih policijskih uprava/stanica kao i policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK, te se poduzimaju intenzivne mjere na rasvjetljavanju i identifikaciji pošiljaoca predmetnih e-mailova, u saradnji sa drugim policijskim agencijama. Svi objekti su evakuisani.

No nisu samo škole iu Tuzlanskom kantonu dobile prijetnju, već u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

