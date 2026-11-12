Kućice na Trgu slobode: Cijena od 5.850 KM ponovo izazvala kritike

Kućice na Trgu slobode u Tuzli, za čije je korištenje tokom manifestacije „Zima u Tuzli“ potrebno izdvojiti 5.850 KM, ponovo su izazvale reakcije zbog visokih troškova koje bi ugostitelji morali snositi. Nakon ranijih inicijativa za smanjenje naknade, otvoreno je i pitanje koliko se malim poduzetnicima uopće isplati učestvovati u manifestaciji kada se početnom iznosu dodaju ostali troškovi poslovanja.

Na ovaj problem upozorila je tuzlanska poduzetnica i vlasnica slastičarne Amela Jusufović, čija je reakcija objavljena na Facebook stranici Naše stranke. Govoreći iz vlastitog iskustva, navela je da je održavanje malog biznisa već dovoljno zahtjevno, a da naknada od gotovo 6.000 KM za 22 dana predstavlja prepreku koju mnogi poduzetnici teško mogu savladati.

„Crknem da pokrijem troškove“, rečenica je kojom je Jusufović opisala svakodnevicu malih poduzetnika, ističući da se iza svakog poslovnog objekta nalaze godine ulaganja, briga o platama zaposlenih, doprinosima i drugim obavezama.

Posebno je ukazala na to da početna naknada nije jedini izdatak koji očekuje učesnike manifestacije. Ugostitelji moraju računati i na troškove uređenja i opremanja kućica, nabavke robe, angažovanja radnika, grijanja i drugih potreba za redovno poslovanje.

Kućice na Trgu slobode i pitanje podrške malim poduzetnicima

Jusufović je problematizirala i porijeklo samih kućica, navodeći da su dobijene od UNDP-a s namjerom podrške lokalnim obrtnicima i ugostiteljima. Smatra da bi se ta namjena trebala odraziti i na uslove pod kojima se kućice ustupaju zainteresovanim poduzetnicima.

Prema njenom mišljenju, organizator bi prilikom određivanja naknade morao uzeti u obzir finansijske mogućnosti malih privrednika, posebno onih kojima je ovakva manifestacija prilika da predstave svoje proizvode i ostvare dodatne prihode.

U reakciji je naglasila da poduzetnici ne traže povlašten položaj niti garantovanu zaradu, nego uslove pod kojima poslovanje može biti ekonomski opravdano.

„Mali poduzetnici nisu bankomati grada. Oni su ljudi koji svojim radom održavaju ovaj grad živim i najmanje što zaslužuju jeste da im grad u tome bude partner“, poručila je Jusufović.

Gradsko vijeće ranije nije prihvatilo raspravu o smanjenju naknade

RTV Slon je već izvještavao o spornoj cijeni učešća u manifestaciji „Zima u Tuzli“. Turistička zajednica grada Tuzle odlukom od 21. oktobra utvrdila je naknadu od 5.000 KM bez PDV-a, odnosno 5.850 KM s PDV-om, za cijeli period manifestacije.

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzle održanoj 28. oktobra dvije inicijative za razmatranje smanjenja naknade nisu dobile potrebnu podršku da budu uvrštene na dnevni red.

Jednu inicijativu podnio je Klub vijećnika Nezavisne liste „Sloboda“, a za njeno uvrštavanje glasalo je devet vijećnika, dok je 19 bilo suzdržano. Druga inicijativa dobila je šest glasova za i 22 suzdržana, pri čemu nijedan vijećnik nije glasao protiv.

Time nije otvorena ni rasprava o mogućnosti smanjenja naknade, iako su ranije iznesena upozorenja da bi visoki troškovi učešća mogli uticati i na cijene hrane i pića koje će posjetioci plaćati tokom manifestacije.

Naknada koju je utvrdila Turistička zajednica formalno je određena kao sufinansiranje troškova učešća. Pitanje koje se sada ponovo otvara jeste šta tačno ulazi u navedeni iznos, kako je utvrđena njegova visina i u kojoj mjeri omogućava učešće manjim lokalnim ugostiteljima.

Manifestacija „Zima u Tuzli“ planirana je od 18. decembra 2026. do 10. januara 2027. godine, dok je javni poziv za zainteresovane ugostitelje bio otvoren do 5. novembra.