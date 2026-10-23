Zima u Tuzli: Kućice 5.850 KM, vijećnici traže niže cijene

Za učešće na manifestaciji „Zima u Tuzli“ 2026/2027 ugostitelji će morati izdvojiti 5.850 KM, što je izazvalo reakcije vijećnika Gradskog vijeća Tuzle. Mensur Mujezinović zatražio je značajno smanjenje cijene, dok je Omer Berbić upozorio da bi visoki troškovi učešća mogli dovesti do poskupljenja hrane i pića na Trgu slobode.

Turistička zajednica grada Tuzle odlukom od 21. oktobra utvrdila je iznos od 5.850 KM s uključenim PDV-om za cijeli period manifestacije, koja će biti održana od 18. decembra 2026. do 10. januara 2027. godine.

Odluka se odnosi na sufinansiranje troškova učešća u manifestaciji, a njenim objavljivanjem otvoreno je pitanje koliko je ovakav iznos prihvatljiv za lokalne ugostitelje i male poduzetnike.

Mensur Mujezinović traži smanjenje cijene na 1.000 do 2.000 KM

Vijećnik Mensur Mujezinović iz Nezavisne liste Sloboda uputio je vijećnički prigovor i inicijativu za preispitivanje odluke Turističke zajednice, smatrajući da je cijena previsoka i da ograničava mogućnost učešća malih privrednika, obrtnika i ugostitelja.

Prema njegovom mišljenju, visoki početni troškovi predstavljaju ozbiljan teret za poduzetnike koji, osim plaćanja učešća, moraju osigurati robu, radnike i druge uslove za poslovanje.

„Postavljam jednostavno pitanje: da li je cilj manifestacije ‘Zima u Tuzli’ da pruži priliku domaćim privrednicima ili da im nametne troškove koje mnogi od njih ne mogu podnijeti?“, naveo je Mujezinović.

Istakao je da ne osporava potrebu finansiranja organizacije manifestacije, ali smatra da je potrebno pronaći ravnotežu između troškova organizatora i mogućnosti učesnika.

Zbog toga je predložio da Turistička zajednica i nadležne gradske službe preispitaju odluku te cijenu učešća smanje na iznos između 1.000 i 2.000 KM za cijeli period manifestacije.

„Ne želim da ‘Zima u Tuzli’ bude manifestacija na kojoj će najveći teret snositi upravo oni koji svojim radom stvaraju ponudu, zapošljavaju ljude i privlače posjetioce“, poručio je Mujezinović.

Dodao je da bi niža cijena omogućila učešće većem broju lokalnih privrednika i doprinijela raznovrsnijoj ponudi tokom zimskih praznika.

Omer Berbić: Hot dog bi mogao koštati 10 KM, a piće do sedam KM

O cijeni kućica oglasio se i vijećnik Gradskog vijeća Tuzle Omer Berbić, koji je na svom Facebook profilu upozorio na moguće posljedice ovakve odluke po ugostitelje i posjetioce manifestacije.

„Zima u Tuzli ne smije postati događaj isključivo za bogate!“, napisao je Berbić.

Prema njegovim navodima, prve računice ugostitelja pokazuju da bi visoki troškovi učešća mogli značajno uticati na prodajne cijene hrane i pića.

„Prve računice ugostitelja pokazuju da bi na Trgu hot dog mogao koštati 10 KM, a pivo, kuhano vino i sokovi 6 ili 7 KM po čaši. Ostala ponuda mogla bi biti preskupa za prosječnog građanina Tuzle“, upozorio je.

Berbić navodi da cijena kućice iznosi približno 272 KM dnevno, računajući zaokružen iznos od 6.000 KM na 22 radna dana, bez troškova nabavke, zaposlenih i drugih izdataka.

Smatra da odgovornost za eventualno visoke cijene proizvoda ne treba pripisivati isključivo ugostiteljima, već sagledati i troškove koje imaju prije početka prodaje.

„Dakle, sutra, kada se budete zgražavali nad cijenama na Trgu, nemojte upirati prstom u ugostitelje. Upirite ga u uzrok problema, a to je cijena kućice od 272 KM dnevno koju je postavila Turistička zajednica Tuzla“, naveo je Berbić u objavi.

Dodao je da još nije kasno da se cijena smanji te da će razmotriti mogućnosti djelovanja kroz Gradsko vijeće Tuzle.

„Ovo je jedna od rijetkih stvari kod kojih Gradsko vijeće ne određuje cijene. Ipak, vidjet ćemo koje korake možemo poduzeti kako bismo reagovali“, poručio je Berbić.

Turistička zajednica objavila javni poziv, prijave do 5. novembra

Turistička zajednica grada Tuzle objavila je 22. oktobra javni poziv za učešće u manifestaciji „Zima u Tuzli“, navodeći da je cilj podrška sektoru poduzetništva i obrta te obogaćivanje turističke ponude grada tokom zimskog perioda.

Pravo prijave imaju registrovani ugostitelji iz Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a zainteresovani se mogu prijaviti do 5. novembra u 16 sati.

Prema trenutno objavljenoj odluci, iznos učešća ostaje 5.850 KM s PDV-om za cijeli period manifestacije.

Zahtjevi vijećnika Mensura Mujezinovića i Omera Berbića usmjereni su na preispitivanje ove cijene, ali zasad nije objavljena nova odluka Turističke zajednice kojom bi iznos bio promijenjen.