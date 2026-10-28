Zima u Tuzli: Vijećnici nisu podržali raspravu o smanjenju cijena kućica

Prijedlozi za razmatranje smanjenja naknade za učešće na manifestaciji „Zima u Tuzli“ nisu dobili potrebnu podršku na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle.

Dvije inicijative nisu uvrštene na dnevni red, iako nijedan vijećnik nije glasao protiv njih, a naknada koju je utvrdila Turistička zajednica grada Tuzle iznosi 5.850 KM.

Jednu od inicijativa podnio je Klub vijećnika Nezavisne liste „Sloboda“, koji čine Senad Mehmedinović, Elvir Fejzić i Mensur Mujezinović. Za uvrštavanje njihovog prijedloga na dnevni red glasalo je devet vijećnika, 19 je bilo suzdržano, dok glasova protiv nije bilo.

Druga inicijativa, koja se također odnosila na razmatranje visine naknade za učešće na manifestaciji, dobila je šest glasova za i 22 suzdržana, bez glasova protiv.

Time Gradsko vijeće nije otvorilo raspravu o mogućnosti smanjenja cijene kućica, koja je prethodnih dana izazvala reakcije dijela vijećnika i ugostitelja.

Nezavisna lista „Sloboda“ tražila preispitivanje naknade

Klub vijećnika Nezavisne liste „Sloboda“ zatražio je dopunu dnevnog reda kako bi se razmotrila odluka Turističke zajednice od 21. oktobra, kojom je naknada za učešće u manifestaciji „Zima u Tuzli“ 2026/2027 utvrđena na 5.850 KM s uključenim PDV-om.

U saopćenju su ocijenili da je ovaj iznos previsok za dio malih privrednika, obrtnika i ugostitelja, posebno kada se uzmu u obzir dodatni troškovi nabavke robe i angažovanja radnika.

„Manifestacija ‘Zima u Tuzli’ treba biti prilika za razvoj lokalne privrede, promociju domaćih proizvoda i usluga te stvaranje novih poslovnih mogućnosti, a ne događaj rezervisan samo za one koji mogu podnijeti visoke troškove učešća“, poručili su iz Nezavisne liste „Sloboda“.

Njihov prijedlog predviđao je da Gradsko vijeće uputi inicijativu Turističkoj zajednici za preispitivanje naknade, razmatranje povoljnijih uslova za male poduzetnike i javno predstavljanje kriterija na osnovu kojih je utvrđena cijena.

Iz ovog kluba podsjetili su da određivanje naknade nije u neposrednoj nadležnosti Gradskog vijeća, ali smatraju da vijećnici trebaju raspravljati o odlukama koje utiču na poslovanje lokalnih privrednika.

Omer Berbić upozorio na moguće poskupljenje hrane i pića

Na visinu naknade ranije je reagovao i gradski vijećnik Omer Berbić, koji je putem društvenih mreža upozorio da bi visoki troškovi učešća ugostitelja mogli utjecati na cijene proizvoda koji će se prodavati tokom manifestacije.

„Zima u Tuzli ne smije postati događaj isključivo za bogate!“, poručio je Berbić.

U svojoj objavi naveo je da bi, prema prvim računицama ugostitelja, hot dog na Trgu slobode mogao koštati 10 KM, dok bi cijene piva, kuhanog vina i sokova mogle iznositi šest ili sedam KM po čaši.

Berbić je izračunao da bi, uz zaokruženu naknadu od 6.000 KM i 22 radna dana, samo trošak kućice iznosio približno 272 KM dnevno, bez nabavke robe, plata zaposlenih i drugih izdataka.

„Dakle, sutra, kada se budete zgražavali nad cijenama na Trgu, nemojte upirati prstom u ugostitelje. Upirite ga u uzrok problema, a to je cijena kućice od 272 KM dnevno koju je postavila Turistička zajednica Tuzla“, naveo je Berbić.

Istakao je da Gradsko vijeće ne određuje direktno cijene učešća, ali da postoji mogućnost pokretanja inicijativa kako bi se ovo pitanje razmotrilo.

Naknada za učešće zasad ostaje 5.850 KM

Manifestacija „Zima u Tuzli“ planirana je od 18. decembra 2026. do 10. januara 2027. godine, a Turistička zajednica grada Tuzle objavila je javni poziv za zainteresovane ugostitelje.

Prijave su otvorene do 5. novembra u 16 sati, a prema važećoj odluci, naknada za učešće iznosi 5.850 KM s PDV-om.

Današnje glasanje nije predstavljalo odlučivanje o samoj visini naknade, već o tome hoće li se prijedlozi za njeno preispitivanje uvrstiti na dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

Oba prijedloga ostala su bez potrebne podrške, a Turistička zajednica zasad nije objavila izmjenu odluke o cijeni učešća.