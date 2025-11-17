Otkazana Zima u Tuzli i javni doček Nove godine

Manifestacija Zima u Tuzli 2025,2026, kao i javni doček Nove godine, ove godine neće biti održani. Odluku su donijeli Turistička zajednica grada Tuzle i Grad Tuzla, uz obrazloženje da bi organizovanje javne proslave nakon tragedije u Domu penzionera bilo neprimjereno i suprotno vrijednostima zajednice.

Organizatori su naveli da se odluka donosi iz dubokog pijeteta prema žrtvama požara koji se dogodio 4. novembra, u kojem je život izgubilo petnaest osoba, dok je više desetina sugrađana povrijeđeno. Ističu da moralna obaveza nalaže poštovanje prema porodicama stradalih, ali i prema građanima koji dijele njihovu bol.

Iako gradska manifestacija i javni doček neće biti organizovani, odluka ne ograničava druge privredne subjekte u gradu da, u skladu sa svojim planovima, pripreme vlastite događaje.

U ovim teškim trenucima naglašeno je da je Tuzla uz porodice žrtava i da je prioritet pokazati pijetet, razumijevanje i podršku onima koji su izgubili svoje najmilije.