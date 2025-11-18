Grad Tuzla omogućava ugostiteljima organizaciju programa za Novu godinu, Zima u Tuzli ipak bi mogla biti održana

Na današnjoj vanrednoj sjednici Kolegija Gradskog vijeća i Kolegija gradonačelnika Tuzle razmatrana je informacija o mogućim aktivnostima ugostitelja i poduzetnika koji žele organizirati prikladan program povodom Nove godine i predstojećih praznika na Trgu slobode. Razgovor je uslijedio nakon prethodne odluke da Grad Tuzla i Turistička zajednica ne organizuju manifestaciju Zima u Tuzli i javni doček Nove godine, odluke donesene u danima kada je grad bio potresen teškom tragedijom u Domu penzionera.

Na ranijoj sjednici zauzet je stav da je, zbog zajedničke tuge i osjećaja gubitka nakon nesreće koja je pogodila Tuzlu 4. novembra, neprikladno organizovati veliki javni doček na Trgu slobode. Međutim, u narednim danima pristigao je veliki broj reakcija građana koji su izrazili želju da se ipak omogući održavanje manifestacije, uz razumijevanje da okupljanje i zajednički ulazak u novu godinu nekima donosi osjećaj topline i podrške.

U međuvremenu, Turistička zajednica kontaktirala je ugostitelje koji su se prijavili na javni poziv za dodjelu kućica i dobila potvrdu da su spremni preuzeti dio organizacije vlastitog programa. Na današnjoj sjednici odlučeno je da se tim ugostiteljima izađe u susret i da im se obezbijedi besplatno korištenje kućica na Trgu slobode.

Grad Tuzla i Turistička zajednica preuzet će troškove prevoza kućica, njihove montaže i uklanjanja, kao i priključenja na sistem električne energije, nadzora i utroška struje. Također će biti pokrivena i propisana naknada za zauzimanje javne površine, čime se ugostiteljima olakšava organizacija programa tokom praznične sezone.

Turistička zajednica dobit će zadatak da ponovo kontaktira ugostitelje i predoči im nove olakšice koje pružaju Grad i Gradsko vijeće, kako bi se formirao što kvalitetniji i primjereniji program u danima pred nama.

Kolegiji su podsjetili da privredni subjekti, organizacije i pojedinci imaju mogućnost samostalno organizovati događaje širom grada, u skladu sa svojim planovima i mogućnostima, kao što je to uvijek bio slučaj.

Na kraju sjednice, Kolegij Gradskog vijeća i Kolegij gradonačelnika izrazili su saučešće porodicama i prijateljima žrtava koje su jutros preminule od posljedica požara u Domu penzionera, te uputili želje za oporavak korisnicima koji se i dalje liječe na UKC Tuzla.