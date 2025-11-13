Nacrt Urbanističkog projekta Stari Grad izložen na javni uvid u Tuzli

U Tuzli je od danas omogućen javni uvid u Nacrt Urbanističkog projekta Stari Grad, dokument koji obuhvata područje Tabašnice i Atik mahale i koji će biti dostupan građanima narednih mjesec dana.

Javni uvid dostupan na više lokacija

Građani MZ Centar, vlasnici nekretnina i svi zakoniti korisnici prostora na ovom području mogu pregledati nacrt počev od 13. novembra pa do 13. decembra, a dokument je dostupan u zgradi Gradske uprave u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, zatim u Zavodu za urbanizam u zgradi Jupiter, kao i u prostorijama MZ Centar. Nacrt je postavljen i na službenoj web stranici Grada Tuzle, čime je omogućen uvid i onima koji nisu u mogućnosti posjetiti navedene lokacije.

Prezentacija i javna rasprava krajem novembra

Javna prezentacija nacrta biće održana 28. novembra u prostorijama MZ Centar u popodnevnim satima, što će pružiti priliku građanima da direktno razgovaraju o planiranim rješenjima, razmotre predložene intervencije u prostoru i iznesu svoje mišljenje. Nacrt Urbanističkog projekta Stari Grad na ovaj način prolazi kroz proces u kojem se očekuje aktivnost svih zainteresiranih, od vlasnika nekretnina i korisnika prostora, do predstavnika institucija i potencijalnih investitora.

Mogućnost slanja primjedbi i prijedloga

Pisane primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline lično ili putem mail adresa navedenih u obavještenju. Ukoliko izostane bilo kakvo reagovanje u predviđenom periodu, smatrat će se da zainteresirane strane daju saglasnost na ponuđena rješenja, što kasnije onemogućava podnošenje prigovora u procesu odobravanja budućih zahvata u prostoru.