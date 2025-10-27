Spektakularna „Zima u Tuzli“ i ove godine, uskoro javni poziv

Zima u Tuzli 2024
Zima u Tuzli 2024

Tuzla se i ove zime sprema za jedno od najposjećenijih i najveselijih razdoblja u godini manifestaciju „Zima u Tuzli“. Tradicionalni javni doček Nove godine, uz bogat prateći program i prazničnu atmosferu na Trgu slobode, i ove godine obećava pravi spektakl.

Centralni događaj biće doček Nove 2026. godine, kada će građane i posjetioce Tuzle u novu godinu uvesti popularni Adi Šoše uz pratnju AL Music Band-a. Tokom gotovo mjesec dana, Trg slobode će biti središte prazničnih dešavanja, uz bogatu ponudu sadržaja za sve generacije, dok će Gradski park biti pretvoren u prostor za dječije programe i izlagače domaćih obrtnika.

U okviru priprema uskoro će biti objavljen Javni poziv za ugostitelje koji žele biti dio ovog zimskog ambijenta i zajednički doprinijeti stvaranju praznične priče i atmosfere na Trgu slobode. Biće to prilika da brojni lokalni preduzetnici, ugostitelji i zanatlije predstave svoje proizvode i obogate manifestaciju novim sadržajima.

Veliku podršku i ove godine pruža Bingo grupacija, koja već tradicionalno stoji uz ovu manifestaciju. Kako ističu iz kompanije, Tuzla je mjesto zajedništva, druženja i stvaranja uspomena, a upravo takve vrijednosti promoviše „Zima u Tuzli“. Bingo, kao najveća poslovna grupacija u zemlji, nastavlja ulagati u projekte koji povezuju zajednicu i unapređuju kvalitet života u lokalnoj sredini.

Partner manifestacije je i NLB Banka d.d. Sarajevo, koja je Tuzlu označila kao važan dio svog identiteta i tradicije. Povodom obilježavanja 20 godina poslovanja u BiH, NLB Banka i ove godine podržava „Zimu u Tuzli“, doprinoseći stvaranju pozitivne energije i zajedničkog duha među građanima. Kako ističu iz Banke, cilj im je da zajedno sa zajednicom uđu u novu godinu s vjerom u još uspješniju budućnost.

Zima u Tuzli već je godinama prepoznata kao simbol praznične radosti i zajedništva. Prethodne sezone privukla je više od 120.000 posjetilaca i okupila desetine izvođača, a i ove zime Tuzla će ponovo biti mjesto susreta, muzike i praznične čarolije.

