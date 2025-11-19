Šta znači odluka grada Tuzla o organizaciji Zime u Tuzli?

Odluka grada Tuzla o organizaciji Zime u Tuzli podrazumijeva poseban model kojim gradske vlasti žele spojiti pijetet prema porodicama preminulih korisnika Doma penzionera i potrebu građana da praznični period u gradu zadrži svoju tradiciju, duh zajedništva i toplu atmosferu. Upravo ta odluka grada Tuzla o organizaciji Zime u Tuzli postala je tema koja je izazvala interes i pitanja građana jer označava drugačiji pristup u odnosu na prethodne godine.

Prema zvaničnom stavu Kolegija Gradskog vijeća i gradonačelnika, Grad Tuzla neće biti organizator zabavnog programa u decembru i januaru, ali će svim zainteresovanim organizatorima pružiti potpunu tehničku, logističku i administrativnu podršku na Trgu slobode. To znači da će mobilne kućice biti dovedene, montirane i priključene bez naknade, dozvole će biti osigurane bez troškova, kao i korištenje električne energije i sve druge potrebne usluge.

Na taj način grad ostavlja prostor da se Zima u Tuzli ipak održi, ali kroz angažman privatnih organizatora, ugostitelja i svih onih koji imaju želju da ponude programe za građane, posjetitelje i dijasporu. Odluka grada Tuzla o organizaciji Zime u Tuzli tako šalje poruku da zabavni sadržaji neće biti zabranjeni, niti postoji bilo kakvo ograničavanje, već da grad ove godine preuzima ulogu podrške umjesto organizatora.

Ovim pristupom gradske vlasti žele očuvati dostojanstvo i izraziti suosjećanje prema porodicama stradalih, a istovremeno omogućiti da se praznici u Tuzli obilježe u duhu tradicije, druženja i zimskog ambijenta koji je godinama privlačio veliki broj ljudi u centar grada.