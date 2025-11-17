Nema više preko granice sa neplaćenom kaznom, novi sistem u funkciji

Nema više preko granice sa neplaćenom kaznom postala je nova realnost za sve vozače nakon što je IDDEEA razvila savremenu aplikaciju koja Graničnoj policiji BiH daje uvid u sve prekršaje svakog vozila u realnom vremenu. Ovaj sistem je već u funkciji i omogućava da osobe sa neizmirenim obavezama ne mogu napustiti Bosnu i Hercegovinu dok kazne ne budu regulisane, što predstavlja jednu od najvećih promjena u kontroli kretanja na granicama u posljednjih nekoliko godina.

Prvi put Granična policija BiH ima direktan pristup svim prekršajima evidentiranim na teritoriji države, bez kašnjenja i bez potrebe za dodatnom provjerom u drugim institucijama. Time se uvodi red u oblast koja je godinama bila obilježena kašnjenjem informacija, zastarjelim sistemima i čestim zloupotrebama. Vozači koji su ranije mogli napustiti zemlju uprkos dugovima ili izrečenim kaznama sada se suočavaju sa jasnim pravilom: granica je zatvorena sve dok prekršaji ne budu podmireni.

Ovo rješenje ne utiče samo na efikasnost kontrole već i na zaštitu podataka. Aplikacija je koncipirana tako da Graničnoj policiji daje samo ono što je zakonom dozvoljeno, uz puno poštivanje privatnosti građana. Sistem je razvijen kao cjelovita digitalna platforma koja spaja sigurnost, zakonitost i transparentnost, čime se uvodi viši standard upravljanja podacima.

IDDEEA naglašava da novi servis predstavlja samo jednu od reformskih mjera koje se intenzivno provode posljednje dvije godine. Agencija je godinama bila zapuštena i zanemarena, mnogi procesi nisu bili riješeni decenijama, a veliki broj digitalnih servisa bio je zastario ili nepostojeći. Danas se paralelno radi na rješavanju naslijeđenih nepravilnosti i na izgradnji novih digitalnih mehanizama koji Bosnu i Hercegovinu približavaju evropskim standardima.

Posebno ističu da se reforme provode uprkos ograničenim resursima i čestim opstrukcijama u donošenju odluka. Fokus je isključivo na zakonitom radu, sigurnosti građana i razvoju modernih identitetskih servisa. Svaki pokušaj zloupotrebe ili politizacije ovih procesa Agencija odbacuje i najavljuje odlučno suprotstavljanje svim strukturama koje su ranije imale koristi od neuređenog sistema.

Implementacijom novog sistema Bosna i Hercegovina prvi put dobija efikasan model kontrole neplaćenih prekršaja na granicama, uz potpuno poštivanje propisa i zaštitu podataka. Time se jača integritet institucija i uvodi nova praksa koja direktno doprinosi sigurnosti i odgovornosti u saobraćaju i javnim službama. IDDEEA poručuje da nastavlja raditi na modernim digitalnim rješenjima u interesu svih građana Bosne i Hercegovine.