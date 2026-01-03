Ako putujete automobilom u susjednu zemlju, ovo trebate znati

Vrhovni sud Republike Hrvatske u rješenju Rev 5246/2019-2 od 21. jula 2020. godine potvrdio je pravni stav prema kojem se granice naseljenog mjesta određuju isključivo saobraćajnim znakovima, a ne položajem objekata ili udaljenošću kuća od ceste.

U obrazloženju rješenja sud se pozvao na raniju odluku iz 1990. godine (Rev-786/90 od 20. septembra 1990.), donesenu u primjeni tadašnjeg Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama, čija je definicija naselja, kako se navodi, istovjetna važećim propisima.

Prema tom pravnom shvatanju, granice naseljenog mjesta jasno su određene postavljanjem saobraćajnih znakova koji označavaju početak i kraj naselja, a ne prvom ili posljednjom kućom u tom području.

U rješenju iz 2020. godine Vrhovni sud Republike Hrvatske to dodatno precizira riječima:

„Dakle, granice naselja određuju prometni znakovi za obilježavanje naseljenih mjesta, a ne objekti i njihova udaljenost od ceste.“

Visoke kazne za prekoračenje brzine u naselju

Zakon predviđa stroge sankcije za vozače koji ne poštuju ograničenja brzine unutar naseljenih mjesta. Najteža kazna propisana je za one koji se vozilom u naselju kreću brzinom većom od 50 kilometara na sat u odnosu na dozvoljenu ili saobraćajnim znakom ograničenu brzinu.

Za takav prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora.

Vozači koji u naselju prekorače dozvoljenu brzinu za više od 30 do 50 kilometara na sat mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u rasponu od 390 do 920 eura.