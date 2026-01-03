Ako putujete automobilom u susjednu zemlju, ovo trebate znati

RTV SLON
Granica Slovenija-Hrvatska
Arhiva (Foto: Hina/Fena)

Vrhovni sud Republike Hrvatske u rješenju Rev 5246/2019-2 od 21. jula 2020. godine potvrdio je pravni stav prema kojem se granice naseljenog mjesta određuju isključivo saobraćajnim znakovima, a ne položajem objekata ili udaljenošću kuća od ceste.

U obrazloženju rješenja sud se pozvao na raniju odluku iz 1990. godine (Rev-786/90 od 20. septembra 1990.), donesenu u primjeni tadašnjeg Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama, čija je definicija naselja, kako se navodi, istovjetna važećim propisima.

Prema tom pravnom shvatanju, granice naseljenog mjesta jasno su određene postavljanjem saobraćajnih znakova koji označavaju početak i kraj naselja, a ne prvom ili posljednjom kućom u tom području.

U rješenju iz 2020. godine Vrhovni sud Republike Hrvatske to dodatno precizira riječima:

„Dakle, granice naselja određuju prometni znakovi za obilježavanje naseljenih mjesta, a ne objekti i njihova udaljenost od ceste.“

Visoke kazne za prekoračenje brzine u naselju

Zakon predviđa stroge sankcije za vozače koji ne poštuju ograničenja brzine unutar naseljenih mjesta. Najteža kazna propisana je za one koji se vozilom u naselju kreću brzinom većom od 50 kilometara na sat u odnosu na dozvoljenu ili saobraćajnim znakom ograničenu brzinu.

Za takav prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora.

Vozači koji u naselju prekorače dozvoljenu brzinu za više od 30 do 50 kilometara na sat mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u rasponu od 390 do 920 eura.

pročitajte i ovo

Vijesti

Počela procedura za osnovno vojno osposobljavanje u Hrvatskoj

Vijesti

BiH na prvom mjestu po broju izdatih radnih dozvola u Hrvatskoj

Vijesti

Hrvatska od 2027. uvodi jedinstveni elektronski sistem naplate cestarine

Istaknuto

Istražni zatvor krijumčaru iz BiH: U prevrtanju čamca na Savi poginule...

BiH

Delegacija Ministarstva odbrane Hrvatske u zvaničnoj posjeti BiH

BiH

Znate li da su pooštrene kazne za prisilu prema zdravstvenim radnicima

Vijesti

Penzije, za povećanje od februara potrebna su jos dva koraka

BiH

Snijeg zabijelio pojedine dijelove BiH, padavine se šire i na ostatak zemlje

Vijesti

Šta je Južna interkonekcija i zašto je ključna za BiH?

Politika

Trivić upozorava na moguće izborne malverzacije na ponovljenim izborima u RS

Istaknuto

Snijeg i kiša usporavaju saobraćaj u BiH, velike gužve na granicama

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]