Kako provjeriti kazne u BiH, stigla nova aplikacija

Kako provjeriti kazne u BiH

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) građanima nudi unaprijeđenu verziju svoje mobilne aplikacije e-IDDEEA, koja donosi značajne pogodnosti svim vlasnicima ličnih dokumenata i motornih vozila u BiH.

Nova verzija aplikacije, dostupna je na svim mobilnim platformama – App Store, Google Play i App Gallery, a njen najkorisniji dio je mogućnost da u svakom trenutku provjerite imate li neplaćene saobraćajne kazne.

Ova opcija može biti presudna, jer mnoge građane prilikom zamjene lične karte, vozačke dozvole ili registracije vozila iznenadi blokada zbog kazni koje nisu bile evidentirane ili plaćene na vrijeme. Korištenjem e-IDDEEA aplikacije to se može izbjeći, jer sistem prikazuje sve neizmirene obaveze i kaznene poene povezane s vašim imenom.

Osim provjere kazni, putem aplikacije možete vidjeti kada vam ističe registracija vozila, rok važnosti lične karte, pasoša ili vozačke dozvole, kao i pregled svih vaših dokumenata u elektronskom obliku. Tu je i mogućnost korištenja elektronskog potpisa te drugih digitalnih servisa koje IDDEEA razvija kako bi građanima olakšala pristup administrativnim uslugama.

Da biste koristili aplikaciju e-IDDEEA, potrebno je da budete registrovani korisnik.

Nema više preko granice sa neplaćenom kaznom, novi sistem u funkciji

Građanima se preporučuje da na vrijeme provjere svoje obaveze i kazne, kako ih pri odlasku u policijsku stanicu ili općinu ne bi iznenadilo neprijatno iznenađenje zbog neplaćenog prekršaja.

Provjeru možete izvršiti i na ovom LINKU

