IDDEEA predstavila DataXChange, novu platformu za elektronsku razmjenu podataka u BiH

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) održala je danas konferenciju za medije na kojoj je zvanično predstavljena nova platforma za elektronsku razmjenu podataka pod nazivom DataXChange.

DataXChange platforma razvijena je isključivo internim resursima IDDEEA-e, kao dio strateških aktivnosti usmjerenih na digitalizaciju i unapređenje procesa razmjene podataka između institucija Bosne i Hercegovine i drugih relevantnih subjekata.

Ova platforma omogućava potpuno elektronsko podnošenje zahtjeva za pristup podacima uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa, čime se značajno pojednostavljuju i ubrzavaju postojeće procedure, te u potpunosti eliminiše potreba za fizičkom dostavom dokumentacije. Svi odgovori i zvanična dokumentacija biće digitalno potpisani i dostavljani putem portala, mobilne aplikacije ili programskog interfejsa (API).

Tim povodom, direktor IDDEEA-e, prof. dr. Almir Badnjević, istakao je da DataXChange platforma predstavlja značajan iskorak u modernizaciji javne uprave u Bosni i Hercegovini.

„DataXChange platforma omogućava institucijama i drugim ovlaštenim subjektima da na siguran, brz i pravno utemeljen način ostvaruju razmjenu podataka u potpunosti elektronskim putem. Ovim rješenjem IDDEEA još jednom potvrđuje svoju ulogu ključnog nosioca digitalne transformacije, uz maksimalno poštovanje sigurnosnih standarda i zaštite ličnih podataka građana“, izjavio je direktor Badnjević.

„Digitalna rješenja poput DataXChange-a omogućavaju institucijama da rade brže i efikasnije. Manje papira i kraće procedure znače uštedu vremena, manje troškove, veću transparentnost i bolji kvalitet, što je suština savremene digitalne uprave kakvu imaju zemlje Evropske unije“, izjavio je medijima ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

Sva pravna lica koja su i do sada imala pravni osnov za podnošenje zahtjeva za pristup podacima iz evidencija koje održava IDDEEA sada će, uz prethodno pribavljen kvalifikovani elektronski potpis, moći te iste zahtjeve dostavljati isključivo elektronskim putem putem DataXChange platforme. Na ovaj način omogućava se brža obrada zahtjeva, veća transparentnost postupka, smanjenje administrativnih troškova, te jednostavnija i efikasnija komunikacija između institucija.

Pravnim licima koja posjeduju odgovarajuću IT infrastrukturu omogućena je direktna integracija API-ja u njihove postojeće sisteme, čime se dodatno postiže visok nivo automatizacije i znatno brža razmjena podataka.

Posebno ističemo da su sve aktivnosti u potpunosti usklađene sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite ličnih podataka, te da Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini nije imala primjedbi na predloženo rješenje.

Implementacijom DataXChange platforme postići će se veća efikasnost, sigurnost i pravna sigurnost u procesima razmjene podataka, uz puno poštovanje prava i privatnosti svih korisnika.

IDDEEA nastavlja s aktivnostima koje doprinose digitalnoj transformaciji javne uprave i razvoju modernih, sigurnih i pouzdanih elektronskih usluga u Bosni i Hercegovini.