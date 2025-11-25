U Tuzli se otvara IDEEA ured: Građani će moći izvaditi kvalificirani e-potpis

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine najavila je otvaranje RA ureda ovjeritelja u Tuzli, koje će biti upriličeno u petak, 28. novembra 2025. godine, u 13:00 sati. Ured je uspostavljen u saradnji s Gradom Tuzla, koji u ovom procesu ima ulogu partnerske institucije, a predstavlja značajan korak u razvoju i dostupnosti digitalnih servisa u Bosni i Hercegovini.

Otvaranjem ovog ureda građanima i privrednim subjektima biće omogućen brži, jednostavniji i sigurniji pristup kvalificiranim certifikatima za udaljeni elektronski potpis. Ovaj servis omogućava pouzdanu identifikaciju korisnika i ubrzava niz administrativnih i poslovnih procedura, uz smanjenje potrebe za fizičkim prisustvom i papirologijom. Time se dodatno potiče digitalna transformacija svakodnevnog poslovanja i jača infrastruktura elektronskih usluga u skladu s evropskim standardima.

Iz IDDEEA-e navode da je u prethodnom periodu završen niz važnih tehničkih i sigurnosnih procesa. Agencija je okončala međunarodnu recertifikaciju, čime je potvrđena puna usklađenost sa sigurnosnim i tehničkim normama Evropske unije, obnovila status na listi ovjerilaca Ministarstva komunikacija i transporta BiH te osigurala kompletnu infrastrukturu za rad RA ureda eksternim institucijama, općinama i bankama. Paralelno su razvijeni i unaprijeđeni procesi potrebni za izdavanje kvalificiranih potvrda za udaljeni e-potpis, čime je formirana moderna, stabilna i tehnološki napredna platforma.

Uspostavom RA ureda u Tuzli, navode iz Agencije, IDDEEA dodatno potvrđuje svoju ulogu glavnog nosioca digitalne transformacije u zemlji, dok lokalne vlasti i partnerske institucije ostaju ključni faktori u implementaciji novih usluga koje građanima olakšavaju korištenje digitalnih platformi.

Svečano otvaranje biće održano u Gradskoj upravi Tuzla, na adresi ZAVNOBIH-a br. 11, gdje će biti predstavljen značaj uvođenja ovog servisa i očekivane koristi za građane i poslovnu zajednicu.