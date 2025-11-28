U Tuzli otvoren ured IDDEEA-e za udaljeni elektronski potpis

U Tuzli je danas otvoren ured IDDEEA-e za izdavanje kvalificiranih certifikata za udaljeni elektronski potpis, čime je građanima i privredi omogućen jednostavniji pristup digitalnim uslugama. Ured je uspostavljen u saradnji s Gradom Tuzla, što predstavlja važan iskorak u jačanju lokalne digitalne infrastrukture i modernizaciji administrativnih procesa na području grada.

Otvaranju je prethodio opsežan rad na unapređenju sistema ovjeravanja u okviru IDDEEA-e, koja je prošla međunarodnu recertifikaciju i potvrdila usklađenost s evropskim sigurnosnim i tehničkim standardima, a partnerima je obezbijeđena infrastruktura potrebna za rad s digitalnim identitetima.

Udaljeni elektronski potpis omogućava potpisivanje dokumenata bez fizičkog dolaska na šalter, uz potpunu pravnu valjanost, što u praksi donosi brže procedure i manje papirologije za građane, institucije i privredne subjekte.

Na otvaranju su govorili gradonačelnik Tuzle Zijad Lugonjić i direktor IDDEEA-e Almir Badnjević, naglašavajući da ovaj ured Tuzli donosi savremenu uslugu koja postaje ključni dio digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić naglasio je da je otvaranje ovog ureda važan korak ka digitalizaciji usluga, ali i da pred građanima još stoji određeno vrijeme dok se ne dođe do faze u kojoj neće biti potrebno fizički dolaziti po lične dokumente.

“Uvođenje kvalificiranog certifikata za udaljeni elektronski potpis veliki je iskorak, ali važno je naglasiti da se radi o prvom segmentu u širem procesu digitalne transformacije. Građani ovim korakom dobijaju mogućnost da prate svoje lične dokumente i administrativne procese, od ličnih i vozačkih dokumenata do putnih isprava, registracija i drugih zahtjeva. Moći će u svakom trenutku vidjeti u kojoj fazi se njihov predmet nalazi i da li je obrađen. To je značajno olakšanje, jer smanjuje potrebu za odlaskom na šalter kako bi se provjerio status dokumenta”, rekao je Lugavić

Dodao je da se ovim rješenjem uvodi viši nivo transparentnosti i efikasnosti u komunikaciji između građana i gradske uprave, te da će udaljeni elektronski potpis postati osnova za dalju modernizaciju administrativnih procedura.

“Pred nama je još posla da bismo potpuno izbjegli fizičko preuzimanje određenih dokumenata, ali ovo je temelj bez kojeg taj korak ne bi bio moguć. Današnje otvaranje ureda pokazuje da i Grad Tuzla i IDDEEA rade u istom smjeru, sa ciljem da građanima omogućimo brže, sigurnije i jednostavnije usluge”, zaključio je gradonačelnik.