U Tuzli će danas biti otvoren ured IDDEEA-e namijenjen izdavanju kvalificiranih certifikata za udaljeni elektronski potpis, pa se mnogi s pravom pitaju šta tačno predstavlja ovaj ured i kakvu uslugu donosi građanima. Riječ je o registracijskom mjestu gdje se potvrđuje identitet korisnika i izdaju digitalni certifikati, a upravo ti certifikati omogućavaju upotrebu elektronskog potpisa koji zamjenjuje klasični potpis, ali ostaje potpuno pravno važeći.

Udaljeni elektronski potpis omogućava da dokument potpišete bez tokena i bez dolaska na šalter, jer se potpis čuva u sigurnom okruženju i aktivira preko mobitela ili računara, što znači da sve administrativne i poslovne obaveze možete završiti od kuće, iz kancelarije ili bilo koje druge lokacije.

Otvaranjem ovog ureda Tuzla dobija pristup servisu koji ubrzava svakodnevne procedure, smanjuje papirologiju i građanima donosi mogućnost da se na moderan i siguran način identifikuju i potpisuju dokumente u skladu sa savremenim digitalnim standardima.