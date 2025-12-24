IDDEEA demantovala navode Porezne uprave FBiH o elektronskom potpisivanju poreznih prijava

Povodom pojašnjenja koje je ranije objavila Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, oglasila se IDDEEA, uputivši demant navoda koji se odnose na postupak pribavljanja certifikata za kvalifikovani elektronski potpis.

U saopštenju IDDEEA navodi da u potpunosti demantuje tvrdnje Porezne uprave Federacije BiH, ističući da su IDDEEA i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine državne institucije koje posjeduju međunarodnu eIDAS certifikaciju, zakonska ovlaštenja i tehnička rješenja za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine.

Suprotno navodima Porezne uprave Federacije BiH, IDDEEA naglašava da se nije ponašala pasivno, već da je Porezna uprava vlastitim tehničkim pristupom svjesno razvijala sistem koji se može integrisati isključivo sa rješenjima privatne kompanije Halcom i JP BH Pošta. Takav pristup, kako se navodi, doveo je građane i privredu Federacije BiH u situaciju da snose dodatne finansijske troškove, iako postoje rješenja državnih institucija.

IDDEEA podsjeća da građanima Bosne i Hercegovine nudi potpuno besplatno rješenje za kvalifikovani elektronski potpis, dostupno na više od 30 lokacija širom zemlje, te da je ta činjenica, prema njihovim tvrdnjama, svjesno ignorisana od strane Porezne uprave Federacije BiH.

U demantu se navodi i da je tokom 2025. godine održan samo jedan online sastanak između predstavnika IDDEEA i Porezne uprave FBiH, na kojem, kako tvrde, nije iskazana spremnost da se softversko rješenje Porezne uprave, koje je tada još bilo u fazi razvoja, prilagodi već postojećem i funkcionalnom sistemu kvalifikovanog elektronskog potpisa koji IDDEEA besplatno nudi.

IDDEEA ističe da je Porezna uprava Federacije BiH bila obavezna razviti sistem koji prihvata kvalifikovane elektronske potpise svih ovjeritelja sa zvanične liste Ministarstva komunikacija i transporta BiH, te da pokušaji da se tehnička i organizaciona nespremnost prebaci na državne institucije nisu utemeljeni.

Na kraju saopštenja navodi se da su rješenja državnih institucija već u upotrebi u brojnim informacionim sistemima širom Bosne i Hercegovine, ali da ih Porezna uprava Federacije BiH nije uvrstila u svoj sistem, čime su, kako tvrde, favorizovana rješenja koja građane i privredu značajno finansijski opterećuju.