Balkanska zemlja preuzela titulu najjeftinije all-inclusive destinacije za ljetovanje

Bugarska je ove godine preuzela titulu najjeftinije all-inclusive destinacije za ljetovanje, a prvo mjesto na listi zauzela je regija Burgas, smještena na obali Crnog mora.

Prema istraživanju portala TravelSupermarket, Burgas se izdvaja kao povoljan izbor za porodice, zahvaljujući lijepim plažama, hotelima s akva-parkovima i pristupačnim cijenama.

TravelSupermarket je za 2026. godinu uporedio cijene turističkih aranžmana i utvrdio da je Bugarska preuzela prvo mjesto od Tunisa, koji je prošle godine bio najjeftinija destinacija.

Regija Burgas nalazi se na jugoistoku Bugarske, duž obale Crnog mora, a najpoznatije turističko mjesto je Sunčev brijeg, odnosno Sunny Beach. Riječ je o najvećem bugarskom ljetovalištu, poznatom po gotovo osam kilometara pješčanih plaža i bogatom noćnom životu.

All-inclusive aranžmani za Sunčev brijeg sredinom juna mogu se pronaći već od 289 eura po osobi, dok tokom jula cijena raste na oko 612 eura.

Turisti često posjećuju i historijske gradove Sozopolj i Nesebar. Nesebar je poznat po bogatoj historiji, staroj gradskoj jezgri i kamenim ulicama, a jedan od simbola grada je vjetrenjača iz 19. stoljeća, koja podsjeća na njegovu pomorsku tradiciju, piše britanski Sun.

Dodatna prednost Bugarske su i niski troškovi boravka. Sladoled se može kupiti za oko 1,40 eura, porodični ručak košta približno 32 eura, dok večera za dvoje s tri jela iznosi oko 25 eura.

Iznenađenje ovogodišnje liste je Tunis, koji je prošle godine bio najjeftinija destinacija, ali se sada nije našao među prvih deset, prenosi B92.

Iza Bugarske na listi se nalaze Menorca u Španiji, Bodrum i Antalija u Turskoj, kao i Rodos u Grčkoj. Cijene odmora na Rodosu, Mallorci i u turskom Dalamanu niže su nego prošlog ljeta, uz uštede do 106 eura po osobi.

Analitičari ističu da rezultati pokazuju kako se odnos cijene i kvaliteta turističke ponude mijenja iz godine u godinu, a Bugarska trenutno nudi jednu od najisplativijih opcija za evropske turiste koji traže pristupačan ljetni odmor.