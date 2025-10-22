Ambasadorica Švedske posjetila IDDEEA-u: Zajedno jačamo digitalnu transformaciju BiH

Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlöf posjetila je Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), gdje se sastala s direktorom Agencije Almirom Badnjevićem i saradnicima.

Direktor Badnjević zahvalio je ambasadorici na kontinuiranoj podršci koju Švedska pruža Agenciji i procesima digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini. Predstavio je aktivnosti koje IDDEEA trenutno provodi, kao i izazove s kojima se suočava u svakodnevnom radu, naglasivši da Agencija ima ključnu ulogu u razvoju digitalne javne uprave.

Tokom sastanka je istaknuto da Ambasada Švedske već godinama podržava reforme i projekte koji doprinose jačanju digitalnih kapaciteta u BiH, kroz inicijative usmjerene na modernizaciju usluga i povećanje transparentnosti.

Razgovarano je i o predstojećem izbornom procesu, pri čemu je posebno naglašena važnost uloge Agencije IDDEEA u osiguravanju dostupnosti i tačnosti podataka koji su od presudnog značaja za regularnost izbora.

Savjetnik direktora Ilija Trninić predstavio je Katalog potencijalnih projekata, čijom bi realizacijom bili dodatno unaprijeđeni procesi digitalne identifikacije i uvođenja novih elektronskih servisa.

Na sastanku je izražena spremnost za nastavak saradnje između Agencije i Ambasade Švedske, uz zajednički cilj jačanja digitalne infrastrukture i modernizacije javne uprave u BiH.

Ambasadorici Lagerlöf pridružio se i direktor kompanije Ericsson Nikola Tesla, koji je predstavio aktivnosti ove kompanije u oblasti digitalizacije u BiH i region