Elektronski potpis u BiH: Kako funkcioniše i zašto je važan

Nakon 27 godina života u Kanadi, gdje je gotovo sve digitalizirano, Mile Terzić vratio se u Bosnu i Hercegovinu i odlučio odmah aplicirati za elektronski potpis. Kaže da je uvjeren kako BiH mora slijediti put razvijenih zemalja, jer elektronski potpis skraćuje procedure i nudi praktične usluge poput provjere saobraćajnih kazni putem nove aplikacije Agencije za identifikacione dokumente (IDDEEA).

Elektronski potpis u BiH sve je dostupniji i ima istu pravnu snagu kao vlastoručni. Prema Zakonu o elektronskom potpisu, kvalificirani e-potpis omogućava digitalno potpisivanje dokumenata uz punu valjanost, a zasniva se na enkripciji i digitalnim certifikatima.

Ko izdaje certifikate?

Certifikate trenutno izdaju četiri ovlaštena tijela: IDDEEA, BH Pošta, Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Halcom. Procedura apliciranja je brza i besplatna, a mogu je obaviti svi punoljetni državljani BiH u jednom od pet regionalnih centara.

– Procedura traje pet do deset minuta i vrlo je jednostavna. Za sve nejasnoće, naš tim stoji na raspolaganju. Do sada je više desetina hiljada građana BiH apliciralo za elektronski potpis. Vjerujemo da će ovaj alat značajno smanjiti čekanja u redovima i približiti građane digitalnim tehnologijama. Elektronski potpis je jedan od četiri kvalificirana potpisa u BiH, a samo s njim se može koristiti e-IDDEEA aplikacija – objašnjava Armina Musa, savjetnica za sigurnost informacijskih sistema u IDDEEA-i.

Kako do e-potpisa?

Kenan Perviz iz sarajevskog ureda IDDEEA-e pojašnjava da su ključni dokument lična karta i validna e-mail adresa. Potrebno je popuniti zahtjev, potvrditi podatke i potpisati ugovor s Agencijom, nakon čega se dodjeljuju pristupni podaci. Kada je verifikacija završena, građanin dobija svoj elektronski potpis.

Osim potpisivanja dokumenata, putem aplikacije moguće je provjeriti saobraćajne kazne, kao i dobiti podsjetnik o isteku lične karte ili vozačke dozvole.

Primjena u praksi

Elektronski potpis posebno se koristi u poreznoj administraciji, gdje olakšava predaju prijava, ubrzava procedure i smanjuje potrebu za fizičkim dolascima. Stručnjaci naglašavaju da bi uz dodatna ulaganja u infrastrukturu i edukaciju građana, e-potpis mogao postati standardni kanal komunikacije između građana, institucija i kompanija.

Ipak, izazovi ostaju – spor institucionalni odaziv, nedostatak tehničkih resursa i ograničeno poznavanje digitalnih alata još uvijek usporavaju širu primjenu. No, interes građana i primjeri poput Terzićevog pokazuju da postoji spremnost da se krene naprijed.

Put ka digitalnoj upravi

Iz IDDEEA-e poručuju da je elektronski potpis samo prvi korak ka digitalnoj transformaciji u BiH. Ako se osiguraju potrebni tehnički i zakonski uvjeti, on može postati temelj transparentnije javne uprave i efikasnijeg poslovanja.

„Naša nadležnost nije razvoj servisa, ali smo omogućili sve tehničke i zakonske pretpostavke da građani koriste elektronski identitet i potpis. To je put ka bržim, jednostavnijim i sigurnijim uslugama“, naveli su iz IDDEEA-e.