IDDEA: Značajan napredak BiH na svjetskoj listi najmoćnijih pasoša

Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan napredak na svjetskoj listi najmoćnijih pasoša. Prema najnovijem Henley Passport Indexu za 2025. godinu, BiH se nalazi na 47. mjestu, što predstavlja rast u odnosu na prethodnu godinu. Građani Bosne i Hercegovine sada mogu putovati u 122 zemlje bez vize, čime je BiH ušla u grupu 50 najpouzdanijih pasoša svijeta.

Ovaj rezultat, kako ističu nadležni, potvrđuje kvalitet i sigurnost bh. identifikacionog sistema, kao i međunarodno povjerenje u državne institucije.

„Rang BiH na globalnoj listi pasoša nije samo pitanje mobilnosti, već pokazatelj povjerenja drugih država u naše institucije, dokumente i sigurnosne standarde. Agencija IDDEEA kontinuirano jača tehnološku infrastrukturu i usklađuje sve procese s evropskim propisima i ICAO standardima. Naša biometrijska rješenja i digitalni identiteti već danas ispunjavaju najviše zahtjeve koji se primjenjuju u EU prostoru“, izjavio je prof. dr. Almir Badnjević, direktor Agencije IDDEEA BiH.

Pored tehničkih aspekata, važnu ulogu u napretku BiH na ovoj listi ima i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, koje kroz međunarodne pregovore i bilateralne sporazume stvara uslove za bezvizne režime i olakšano putovanje građana.

„Zato je važno da tehnička sigurnost i međunarodna diplomatija djeluju sinhronizovano. Agencija IDDEEA gradi povjerenje kroz sigurnost i standarde dokumenata, dok Ministarstvo vanjskih poslova otvara vrata kroz bilateralne sporazume. Samo tako se stvara kredibilitet koji rezultira većom slobodom kretanja naših građana,“ dodao je Badnjević.

Prema podacima Henley & Partners, ispred Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi 34 evropske zemlje, uključujući 26 članica Evropske unije, te 12 zemalja izvan evropskog kontinenta. Time se BiH pozicionirala među gornjih 20 posto svjetskih pasoša, uz vidljiv trend rasta u proteklih pet godina.

Agencija IDDEEA najavila je da će, u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova i Ministarstvom vanjskih poslova BiH, nastaviti jačati sigurnosne, tehničke i diplomatske kapacitete države, s ciljem daljnjeg unapređenja međunarodnog statusa Bosne i Hercegovine – i u pogledu fizičkog, i u pogledu digitalnog identiteta.