Tuzla dobila prvi RA ured IDDEEA-e, počinje širenje digitalnih usluga u BiH

U Tuzli je danas otvoren prvi RA ured Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Riječ je o početku širenja mreže ureda koji će građanima omogućiti aktivaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa i korištenje digitalnih usluga javne uprave.

Otvaranjem RA ureda u Tuzli IDDEEA je započela projekat širenja digitalnih servisa koji bi trebali da omoguće potpunu elektronsku identifikaciju građana i pristup nizu online usluga. U ovom uredu građani mogu besplatno aktivirati kvalifikovani elektronski potpis koji je po zakonu jednak vlastoručnom i koji otvara pristup IDDEEA mobilnoj aplikaciji.

„Samim tim kad aktiviraju kvalifikovani elektronski potpis, građani Bosne i Hercegovine će moći da aktiviraju isto tako i IDDEEA mobilnu aplikaciju koja omogućava u potpunosti digitalno predstavljanje, odnosno digitalnu identifikaciju i provjeru stanja dokumenata, statusa dokumenata, provjeru prekršaja, provjeru kazni i svega ostalog što mi u sklopu svojih nadležnosti možemo da ponudimo u elektronskoj verziji, znači samih dokumenata“, pojasnio je Almir Badnjević, direktor IDDEEA-e.

Tuzla je prva od više od 30 lokalnih zajednica u kojima će biti otvoreni ovi uredi, a prva osoba koja je danas dobila svoj elektronski potpis je upravo njen gradonačelnik. Međutim, aktivacija elektronskog potpisa je tek prvi korak u digitalizaciji i ne znači da građani već sada mogu potpuno izbjeći šalter sale.

„Tu ima dosta preduslova još uvijek, koji trebaju da se urade od strane, uglavnom državnog nivoa, da napravimo povezivanje svih baza na lokalnom nivou, entitetskim nivoima, agencijama i institucijama, da oni mogu da komuniciraju između sebe, što je jedan od preduslova da građani ne moraju da dostavljaju bilo koji dokument, nego ćemo ga mi dostavljati, odnosno dobijati po službenoj dužnosti“, izjavio je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

„Kvalifikovani elektronski potpis je po zakonu o elektronskom potpisu legalno i pravno jednak vlastoručnom potpisu. Dakle, vi korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa možete sve dokumente potpisivati elektronski, ne morate da dolazite na adresu. Potpuno druga stvar je podnošenje zahtjeva i dostavljanje dokumentacije”, dodao je Badnjević.

Uzimajući u obzir da sve što je digitalno nosi i određeni rizik, postavlja se pitanje koliko je ovakav model rada siguran za građane. No, nadležni uvjeravaju da postoje razvijeni modeli zaštite, koji štite podatke svakog građanina te očekuje se da će sve više njih aktivirati digitalni ključ kako se mreža RA ureda bude širila.

„Ja sam siguran da IDDEEA ima apsolutno razvijene procedure zaštite podataka, znam koji sve modeli kriptovanja podataka se koriste da bi se ti podaci zaštitili, tako da je to jedan od najvećih izazova. Digitalna pismenost, prema istraživanjima u Bosni i Hercegovini do kojih sam ja došao, nema tog digitalnog jaza između mladih, onih srednjih godina i starijih“, govori Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

U narednih mjesec dana IDDEEA planira otvoriti ovakve urede širom Bosne i Hercegovine. Projekat bi trebao omogućiti brže upravne postupke, manje troškove za građane i potpunu digitalizaciju procesa koji se trenutno obavljaju na šalterima.