Grad Tuzla ostvario saradnju s IDDEEA-om na uvođenju elektronskog potpisa

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) razvila je i već uspješno pruža građanima usluge kvalifikovanog elektronskog potpisa i digitalnog identiteta, u skladu s međunarodnim certifikacijama i najvišim standardima sigurnosti.

Kako bi ove usluge bile dostupnije širom zemlje, IDDEEA je pokrenula proces recertifikacije sistema i otvorila mogućnost uključivanja partnera, općina, gradova i drugih institucija. Time je lokalnim zajednicama omogućeno da, potpuno besplatno, građanima omoguće aktiviranje elektronskog potpisa i digitalnog identiteta u svom mjestu prebivališta, bez potrebe odlaska u regionalne centre.

Grad Tuzla, zajedno s Gradom Bosanska Krupa, Gradom Cazin, Općinom Ilidža, Gradom Bihać, Općinom Sanski Most, Općinom Bužim, Gradom Gradačac, Općinom Maglaj, Općinom Neum, Gradom Novi Travnik, Općinom Jablanica i Procredit bankom, formalno je potpisao ugovor s Agencijom.

Zahvaljujući ovoj saradnji, građani Tuzle i ostalih uključenih zajednica moći će koristiti digitalne usluge budućnosti besplatno i jednostavno, u svom mjestu stanovanja. Građani će o konkretnim koracima i načinu aktiviranja usluga biti blagovremeno obaviješteni.

Iz IDDEEA-e poručuju da druge općine i gradovi koji nisu zaključili ugovor svojim građanima trenutno ne mogu ponuditi ovu pogodnost. Agencija ističe da će nastaviti razvijati moderne i sigurne digitalne usluge koje Bosnu i Hercegovinu svrstavaju u red savremenih evropskih država.