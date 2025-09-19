U izmjenama Krivičnog zakona Federacije BiH uveden je član 359b kojim su pooštrene kazne za prisilu prema zdravstvenim radnicima. Ovim članom predviđene su znatno strožije kazne za sve koji silom ili prijetnjom pokušaju spriječiti doktora medicine, stomatologa ili drugog zdravstvenog radnika da obavlja svoj posao, ili ga natjeraju da izvrši postupak koji nije u skladu s pravilima struke i medicinske etike. Za ovakva djela predviđena je kazna zatvora do tri godine.

U slučajevima kada je zdravstveni radnik doveden u opasnost po život ili tijelo, kada mu je nanesena tjelesna povreda ili kada je upotrijebljeno oružje ili opasno oruđe, zaprijećena kazna zatvora kreće se od šest mjeseci do pet godina. Time se želi dodatno zaštititi zdravstveno osoblje koje svakodnevno radi u često teškim i stresnim okolnostima.

Zakon također prepoznaje mogućnost da učinitelj bude oslobođen kazne ukoliko se dokaže da je bio izazvan protuzakonitim ili grubim ponašanjem samog zdravstvenog radnika. Time se ostavlja prostor za pravičnu procjenu svakog pojedinačnog slučaja pred sudom.

Uvođenje ovog člana zakona usmjereno je na jačanje pravne zaštite zdravstvenih radnika i osiguravanje da mogu obavljati svoj posao bez prijetnji i pritisaka, što je u interesu kako samih zaposlenih, tako i pacijenata koji traže njihovu pomoć.