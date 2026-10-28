Trgovina u FBiH porasla za 15,7 posto, najveći rast zabilježen kod goriva

Trgovina na malo u Federaciji BiH zabilježila je u septembru 2026. godine nominalni rast prometa od 15,7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Najveći doprinos povećanju prometa došao je od prodaje motornih goriva i maziva, gdje je zabilježen rast od čak 44 posto.

Prema preliminarnim statističkim pokazateljima objavljenim danas, promet trgovine na malo, nakon prilagođavanja kalendarskim razlikama i promjenama cijena, realno je porastao za 12 posto u odnosu na septembar 2025. godine.

To znači da povećanje prometa nije rezultat isključivo viših cijena, već je zabilježen i rast obima trgovine.

U odnosu na august ove godine, sezonski prilagođeni realni promet trgovine na malo povećan je za 1,7 posto, dok je ukupan promet trgovaca na malo porastao za 1,6 posto.

Gorivo prednjači u rastu prometa

Najveći godišnji rast nominalnog prometa ostvaren je u kategoriji motornih goriva i maziva, gdje je promet povećan za 44 posto u odnosu na septembar prošle godine.

Ova kategorija imala je i najveći utjecaj na ukupno povećanje prometa, s doprinosom od 12 procentnih poena.

Istovremeno, nespecijalizirane prodavnice prehrambenih proizvoda, među kojima su supermarketi i druge trgovine mješovitom robom, zabilježile su rast prometa od 6,6 posto.

U apotekama i prodavnicama medicinskih, ortopedskih, kozmetičkih i toaletnih proizvoda promet je povećan za 14,7 posto.

Rast je registrovan i u trgovinama odjećom, obućom i tekstilom, gdje je promet bio veći za 6,9 posto, dok su prodavnice građevinskog materijala, željezne robe i boja ostvarile povećanje od 9,6 posto.

Promet u trgovinama prehrambenih proizvoda čini gotovo trećinu ukupnog prometa

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, nespecijalizirane prodavnice prehrambenih proizvoda učestvovale su sa 31,4 posto u ukupnom prometu trgovine na malo tokom septembra.

Drugo mjesto zauzimaju motorna goriva i maziva s udjelom od 27,3 posto, dok apoteke i trgovine medicinskih, kozmetičkih i srodnih proizvoda čine 10,1 posto ukupnog prometa.

Zajedno, ove tri kategorije ostvaruju gotovo 69 posto ukupnog prometa trgovine na malo u Federaciji BiH.

Istovremeno, specijalizirane prodavnice prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda zabilježile su pad nominalnog prometa od 15 posto u odnosu na septembar prošle godine.

Trgovina u FBiH nastavila rast i tokom septembra

Statistički podaci pokazuju da je realni promet trgovine na malo rastao i tokom prethodnih mjeseci, pri čemu je godišnji rast u julu iznosio 7,9 posto, a u augustu 8,3 posto.

Septembarski rast od 12 posto predstavlja ubrzanje u odnosu na prethodna dva mjeseca.

Ipak, potrebno je razlikovati nominalni rast prometa, koji uključuje promjene cijena, od realnog rasta, koji pokazuje kretanje prometa nakon isključivanja utjecaja inflacije.

Federalni zavod za statistiku navodi da su objavljeni podaci preliminarni te da mogu biti naknadno revidirani.