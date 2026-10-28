Tragedija u Španiji: Najmanje 30 poginulih i 179 povrijeđenih u sudaru vozova

Adin Jusufović
Foto: X (Twitter)

U sudaru vozova u Španiji danas je poginulo najmanje 30 osoba, dok je najmanje 179 povrijeđeno, prema posljednjim zvanično potvrđenim podacima.

Teška željeznička nesreća dogodila se u blizini mjesta Urda, u pokrajini Toledo, kada je brzi voz AVE udario u zaustavljeni voz kompanije Iryo.

U dva voza nalazilo se više od 540 putnika, a španske vlasti strahuju da bi broj smrtno stradalih mogao biti znatno veći. Pojedini španski mediji već izvještavaju o 46 do 50 poginulih, ali ti podaci još nisu zvanično potvrđeni.

Prema prvim informacijama hitnih službi, silina udara bila je tolika da su najmanje dva vagona iskočila iz šina i pala niz nasip. Na mjestu nesreće angažovane su brojne spasilačke ekipe, vatrogasci, policija i medicinski timovi.

Istražuje se uzrok sudara vozova u Španiji

Španski list El País, pozivajući se na izvore iz kontrolnog centra Atocha u Madridu, objavio je da se sumnja na ljudsku grešku prilikom upravljanja željezničkim saobraćajem.

Međutim, iz kompanije Adif, koja upravlja željezničkom infrastrukturom, poručili su da uzrok nesreće još nije zvanično utvrđen. Istragu o okolnostima sudara vodit će nadležni pravosudni organi.

Zbog nesreće obustavljen je željeznički saobraćaj na brzoj pruzi koja povezuje Madrid i Andaluziju.

Aktivirane vojne i spasilačke službe

Španske vlasti aktivirale su Vojnu jedinicu za vanredne situacije (UME), dok su na željezničkim stanicama Atocha u Madridu i u Sevilli otvoreni centri za pomoć porodicama putnika.

Željeznička kompanija Renfe uspostavila je i posebnu telefonsku liniju putem koje porodice mogu dobiti informacije o svojim najbližima.

Premijer Španije Pedro Sánchez izrazio je šokiranost zbog tragedije, dok su Vlada i političke stranke otkazale planirane dnevne aktivnosti.

Nesreća se dogodila svega devet mjeseci nakon teškog željezničkog sudara kod Adamuza, u kojem je život izgubilo 46 osoba.

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