Građani TK uplatili 18,4 miliona KM ekoloških naknada, kroz projekte vraćeno 1,7 miliona

Građani Tuzlanskog kantona od 2020. do 2024. godine uplatili su 18,4 miliona KM kroz ekološke naknade prilikom registracije vozila, dok je kroz projekte Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u ovaj kanton usmjereno 1,7 miliona KM.

Podaci otvaraju pitanje raspodjele novca namijenjenog zaštiti okoliša, posebno u kantonu koji se godinama suočava s ozbiljnim problemima zagađenja zraka.

Prema podacima dobijenim od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, na području Federacije BiH tokom pet godina po ovom osnovu prikupljeno je ukupno 90,6 miliona KM.

Zakonskim propisima određeno je da se 70 posto prikupljenih sredstava usmjerava kantonima, dok preostalih 30 posto ostaje na raspolaganju Fondu za finansiranje projekata zaštite okoliša.

Od približno 27 miliona KM koji su ostali Fondu, za realizaciju projekata izdvojeno je 12,6 miliona KM.

Tuzlanski kanton drugi po uplatama ekoloških naknada

Tuzlanski kanton zauzima drugo mjesto u Federaciji BiH prema iznosu uplaćenih ekoloških naknada za registraciju vozila.

Iako su građani TK u posmatranom periodu uplatili 18,4 miliona KM, kroz projekte finansirane iz dijela sredstava kojim raspolaže Fond u kanton je vraćeno 1,7 miliona KM.

To znači da je na svakih 100 KM uplaćenih iz Tuzlanskog kantona kroz ove projekte vraćeno nešto više od devet KM.

Prema dostavljenim podacima, pojedini kantoni kroz projekte Fonda dobili su i do tri puta više sredstava u odnosu na Tuzlanski kanton, dok su drugi ostvarili znatno manje iznose.

Gdje je završilo 12,86 miliona KM prebačenih Tuzlanskom kantonu?

Osim sredstava dodijeljenih putem projekata Fonda, Tuzlanskom kantonu je prema zakonskoj raspodjeli pripalo i 12,86 miliona KM, što predstavlja njegov dio od 70 posto prikupljenih naknada.

Međutim, na pitanje kako je taj novac utrošen, iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH odgovoreno je da nisu nadležni za praćenje njegove potrošnje.

Zbog toga je pitanje načina korištenja ovih sredstava upućeno Vladi Tuzlanskog kantona.

Podaci o prikupljenim i raspoređenim sredstvima ponovo otvaraju pitanje koliko se novac koji građani izdvajaju prilikom registracije vozila zaista ulaže u projekte koji mogu doprinijeti smanjenju zagađenja.

Posebno je to značajno za Tuzlu i okolna područja, gdje kvalitet zraka tokom sezone grijanja predstavlja jedan od najvećih ekoloških i zdravstvenih problema.

Izvor: Admir Čavalić