Tri poskoka pojavila se u kući porodice iz Srebrenika: Pokrenut apel za pomoć

Tri poskoka pojavila su se u trošnoj porodičnoj kući na području Srebrenika, u kojoj žive žena i dvoje djece, dok njihov suprug i otac radi kao vozač kamiona.

Nakon ovog uznemirujućeg događaja, stranica TeretnjaciSrebrenik uputila je apel građanima da pomognu porodici kako bi se što prije preselila u sigurniji dom.

Prema informacijama objavljenim na stranici TeretnjaciSrebrenik, porodica trenutno živi u veoma lošim stambenim uslovima. Kuća je dotrajala, a u pojedinim prostorijama podovi su zemljani, bez betonske podloge.

Dok je suprug bio na putu, njegova žena primijetila je tri poskoka koja su se pojavila iz zemljanog poda. Uspjela je skloniti sebe i djecu na sigurno, a prema navodima iz objave, niko nije povrijeđen.

Porodica već nekoliko godina pokušava riješiti stambeno pitanje. Otac je vlastitim radom i ušteđevinom uspio izgraditi novu kuću, ali objekat još nije spreman za useljenje. Planirao je nastaviti radove na proljeće, kada prikupi dodatna sredstva.

Nakon događaja u staroj kući, njegove kolege odlučile su pokušati ubrzati preseljenje porodice.

Za useljenje potrebno još nekoliko osnovnih stvari

Iz zajednice TeretnjaciSrebrenik pojašnjavaju da cilj apela nije prikupljanje sredstava za izgradnju kuće, nego osiguravanje osnovnih uslova kako bi porodica mogla preći u novi dom prije zime.

Za završetak najneophodnijih radova potrebni su boja za krečenje prostorija, laminat za dnevni boravak, WC školjka i, ukoliko bude moguće, umivaonik.

Organizatori apela nadaju se da će uz pomoć građana i kolega vozača uspjeti osigurati potreban materijal, kako bi supružnici i njihovo dvoje djece mogli živjeti u sigurnijim uslovima, a preostale radove završavati postepeno.

Svi koji žele pomoći mogu se javiti direktno putem privatnih poruka Facebook stranici TeretnjaciSrebrenik.

Iz ove zajednice navode da zbog zaštite privatnosti neće javno objavljivati lične podatke porodice, a informacije o mogućnostima pružanja pomoći zainteresovanima će dostavljati putem poruka.