Inflacija u BiH šest posto, ali pojedini troškovi porasli gotovo 28 posto

Inflacija u BiH u septembru je dostigla šest posto na godišnjem nivou, ali taj prosjek ne pokazuje koliko su pojedini životni troškovi zapravo porasli. Dok su ukupne potrošačke cijene za godinu dana povećane za šest posto, prijevoz je poskupio čak 27,6 posto, a stanovanje i energenti za 12,7 posto, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Cijene su nastavile rasti i na mjesečnom nivou. U septembru su bile za 1,2 posto više nego u augustu, a najveća poskupljenja ponovo su zabilježena u kategorijama koje imaju značajan udio u svakodnevnim troškovima građana.

Prijevoz je za samo mjesec dana poskupio 3,4 posto, stanovanje i režijski izdaci 2,5 posto, a odjeća i obuća 2,6 posto. Povećane su i cijene obrazovanja za 1,8 posto, hrane i bezalkoholnih pića za 0,6 posto te zdravstvenih usluga i proizvoda za 0,5 posto.

Zašto inflacija u BiH ne pokazuje jednako sva poskupljenja?

Stopa inflacije od šest posto predstavlja prosječan rast cijena proizvoda i usluga obuhvaćenih potrošačkom korpom, a ne poskupljenje svakog pojedinačnog troška.

To znači da domaćinstva koja veći dio svojih prihoda izdvajaju za prijevoz, grijanje, električnu energiju i stanovanje mogu osjećati znatno veći pritisak na kućni budžet od onoga na koji ukazuje prosječna stopa inflacije.

Godišnji podaci pokazuju da su, osim prijevoza i energenata, značajnije poskupjele i zdravstvene usluge i proizvodi, za 5,8 posto. Cijene u restoranima i hotelima povećane su za 4,3 posto, dok je rast zabilježen i u kategorijama komunikacija, obrazovanja, rekreacije i kulture.

Hrana statistički jeftinija, ali u odnosu na prošlu godinu

Zanimljivo je da su dvije kategorije potrošnje u septembru zabilježile pad cijena na godišnjem nivou. Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su bili jeftiniji za 0,1 posto nego u septembru 2025. godine, dok su cijene odjeće i obuće smanjene za 6,9 posto.

Međutim, podatak o blagom pojeftinjenju hrane ne znači da su se cijene vratile na nivo od prije nekoliko godina. Statistika poredi septembar ove godine s istim mjesecom prošle godine, nakon ranijih perioda značajnih poskupljenja.

Osim toga, riječ je o prosjeku cijele kategorije hrane i bezalkoholnih pića, pa su pojedini proizvodi mogli poskupjeti iako je ukupni indeks zabilježio blagi pad.

Najnoviji podaci tako pokazuju da inflacija u BiH nije jednako raspoređena na sve kategorije potrošnje. Dok su cijene hrane na godišnjem nivou gotovo nepromijenjene, najveći rast bilježe prijevoz, stanovanje i energenti.