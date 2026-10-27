Bh. prijevoznici upozoravaju na ozbiljne posljedice: Zbog pravila EU poskupljuje transport robe

Bh. prijevoznici suočavaju se sa sve ozbiljnijim problemima zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Evropske unije, a posljedice već osjećaju domaće kompanije, izvoznici i potrošači. Konzorcij „Logistika BiH“ i Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH upozoravaju da primjena šengenskog pravila 90/180 ugrožava međunarodni transport i konkurentnost privrede Bosne i Hercegovine.

O ovom problemu razgovarano je na sastanku predstavnika dvije organizacije, održanom na inicijativu Konzorcija „Logistika BiH“. Istaknuto je da dosadašnji pokušaji rješavanja pitanja boravka vozača nisu dali rezultate koji bi omogućili stabilno poslovanje domaćim prijevozničkim kompanijama.

Pravilo 90/180 ograničava boravak državljana BiH bez odgovarajuće dugoročne dozvole na najviše 90 dana unutar bilo kojeg perioda od 180 dana u šengenskom prostoru. Takvo ograničenje posebno pogađa profesionalne vozače koji zbog prirode posla redovno putuju u države Evropske unije.

Domaći prijevoznici razmatraju preseljenje poslovanja iz BiH

Predstavnici transportnog sektora upozoravaju da sve veći broj kompanija razmatra preseljenje poslovanja u zemlje Evropske unije jer im postojeća ograničenja otežavaju organizaciju međunarodnog prijevoza.

Kako navode, domaći prijevoznici zbog ograničenja boravka vozača ne mogu u potpunosti odgovoriti na potrebe privrede, što primorava izvoznike i uvoznike da angažuju strane transportne kompanije.

Takva praksa povećava troškove prijevoza robe, a dodatni izdaci prenose se na proizvođače, trgovce i na kraju potrošače.

Osim samih prijevoznika, posljedice osjećaju i druge djelatnosti povezane s transportom, među kojima su špedicije, autoservisi, osiguravajuća društva, benzinske pumpe, trgovci rezervnim dijelovima i lizing kompanije.

Istovremeno se smanjuju investicije u transportni sektor, dok preseljenje poslovanja u inostranstvo može dovesti do smanjenja poreskih prihoda i odliva kapitala iz Bosne i Hercegovine.

Hrvatske vize nisu rješenje za ostatak Evropske unije

Na sastanku je ocijenjeno da nedavni pomaci u vezi s izdavanjem hrvatskih viza predstavljaju ograničeno olakšanje, ali ne rješavaju probleme profesionalnih vozača na širem evropskom tržištu.

Kako ističu predstavnici Konzorcija i Udruženja poslodavaca, takve vize uređuju boravak u Hrvatskoj, dok ograničenja za kretanje i boravak u drugim državama šengenskog prostora i dalje predstavljaju prepreku.

Zbog toga se insistira na sistemskom rješenju koje bi profesionalnim vozačima omogućilo nesmetano obavljanje međunarodnog transporta, uz poštivanje evropskih propisa.

Od vlasti traže hitne mjere i podršku transportnom sektoru

Konzorcij „Logistika BiH“ i Udruženje poslodavaca u FBiH zaključili su da je potrebno pojačati aktivnosti prema Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije BiH i drugim nadležnim institucijama.

Među predloženim mjerama su privremene subvencije troškova poslovanja transportnih kompanija, reprogramiranje kreditnih obaveza te razmatranje mogućnosti rasterećenja sektora kroz trošarine i druge naknade.

Posebno je naglašena potreba za intenziviranjem razgovora s institucijama Evropske unije, ali i bilateralnih inicijativa prema Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i drugim državama važnim za međunarodni transport iz Bosne i Hercegovine.

Predstavnici dvije organizacije upozoravaju da rješavanje ovih pitanja prvenstveno zavisi od nadležnih institucija, a ne od udruženja i privrednih komora.

Dogovoreno je da Konzorcij „Logistika BiH“, uz podršku Udruženja poslodavaca u FBiH, u što kraćem roku organizuje sastanke s nadležnim institucijama kako bi se pronašla privremena i dugoročna rješenja za domaće prijevoznike.