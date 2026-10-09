Stiže ETIAS za građane BiH: Evropska komisija pojasnila nova pravila ulaska u EU

ETIAS za građane BiH neće biti obavezan tokom prvih šest mjeseci od početka primjene novog evropskog sistema za odobravanje putovanja. Iz Evropske komisije potvrđeno je da državljani Bosne i Hercegovine zadržavaju pravo na bezvizno putovanje, dok će elektronsko odobrenje postepeno postati dodatni uslov za ulazak u evropske zemlje obuhvaćene ovim sistemom.

Početak primjene ETIAS-a očekuje se u posljednjem kvartalu 2026. godine, ali tačan datum još nije utvrđen. Evropska komisija najavila je da će građani biti obaviješteni nekoliko mjeseci prije početka rada sistema, kako bi imali dovoljno vremena za upoznavanje s novim pravilima.

Iz Evropske komisije za Fenu su pojasnili da ETIAS nije viza i da ne mijenja bezvizni režim koji građani BiH koriste od decembra 2010. godine. Riječ je o elektronskom odobrenju koje će putnici morati pribaviti prije odlaska u jednu od 30 evropskih zemalja obuhvaćenih sistemom.

ETIAS za građane BiH prvih šest mjeseci neće biti obavezan

Prema pravilima Evropske unije, prvih šest mjeseci nakon pokretanja sistema predstavljat će prijelazni period tokom kojeg građani neće morati imati elektronsko odobrenje za putovanje.

Ipak, iz Evropske komisije preporučuju da putnici i tokom tog perioda podnose zahtjeve, jer bi im to moglo olakšati postupak granične kontrole.

Nakon početnih šest mjeseci uslijedit će dodatni period prilagođavanja, također u trajanju od šest mjeseci. U tom periodu ETIAS će u pravilu biti obavezan, ali će pojedinim putnicima bez odobrenja izuzetno biti dopušten ulazak.

Takva mogućnost odnosit će se isključivo na prvi ulazak nakon završetka početnog prijelaznog perioda, pod uslovom da putnik ispunjava sve ostale uslove za prelazak granice.

Po isteku predviđenih perioda prilagođavanja, putnicima koji budu podlijegali obavezi posjedovanja ETIAS odobrenja, a ne budu ga imali, bit će odbijen ulazak.

Koliko će koštati ETIAS i kako se podnosi zahtjev?

Naknada za izdavanje ETIAS odobrenja iznosit će 20 eura, uz predviđena oslobađanja od plaćanja za određene kategorije putnika.

Zahtjevi će se podnositi elektronskim putem, a očekuje se da će velika većina podnosilaca dobiti odluku u roku od 96 sati.

Novi sistem omogućit će evropskim institucijama da prije dolaska putnika provjere moguće sigurnosne, migracijske i zdravstvene rizike. Na graničnim prelazima službenici će elektronski provjeravati ima li putnik važeće odobrenje.

ETIAS će djelovati uporedo sa Sistemom ulaska i izlaska (EES), koji evidentira prelazak vanjskih granica evropskih država koje ga primjenjuju. Iako su povezani, riječ je o dva različita sistema.

Upozorenje građanima zbog lažnih stranica

Evropska komisija upozorava građane BiH da se na internetu već pojavljuju stranice koje nude navodno izdavanje ETIAS odobrenja, iako sistem još nije počeo s radom.

Pojedine neslužbene stranice koriste simbole Evropske unije, objavljuju netačne informacije ili pokušavaju prikupiti lične i finansijske podatke putnika.

Iz Evropske komisije poručuju da je jedina službena internetska stranica za informacije o sistemu europa.eu/etias, te da zahtjevi trenutno nisu otvoreni.

Građani kojima zahtjev za izdavanje odobrenja bude odbijen imat će pravo na žalbu. Razlozi za odbijanje mogu uključivati sigurnosne rizike, korištenje nevažećih putnih isprava ili dostavljanje netačnih podataka.

Evropska komisija će, u saradnji s nadležnim evropskim institucijama i Delegacijom EU u BiH, organizovati informativnu kampanju prije početka rada sistema, kako bi građani na vrijeme dobili upute o postupku prijavljivanja i novim pravilima putovanja.