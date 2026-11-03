Neprijavljena gotovina na granici: Državljanin BiH nosio 71.400 eura

Ali Huremović
Neprijavljena gotovina na granici: Državljanin BiH nosio 71.400 eura

Neprijavljena gotovina u iznosu od 71.400 eura otkrivena je na graničnom prijelazu Gunja, prilikom ulaska državljanina Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Zbog kršenja carinskih propisa izrečena mu je novčana kazna od 13.260 eura, saopćila je hrvatska Carinska uprava.

Carinski službenici su u ponedjeljak, 2. novembra, tokom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao državljanin BiH pronašli veću količinu novca. Neprijavljena gotovina nalazila se u njegovoj ličnoj torbici.

Vozač prilikom prelaska granice nije prijavio novac Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, iako je to bio dužan učiniti prema važećim propisima.

Neprijavljena gotovina otkrivena tokom carinske kontrole

Prema informacijama hrvatske Carinske uprave, putnik nije podnio propisani obrazac za prijavu gotovine, koji se može dostaviti pisanim ili elektronskim putem.

Zbog počinjenog prekršaja iz člana 41. Zakona o deviznom poslovanju, državljaninu Bosne i Hercegovine 2. novembra izdat je prekršajni nalog.

Izrečena novčana kazna iznosi 13.260 eura.

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