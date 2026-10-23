Kod Posušja spriječen nezakonit prelazak granice 35 stranih državljana

Ali Huremović
Kod Posušja spriječen nezakonit prelazak granice 35 stranih državljana

Nezakonit prelazak granice kod Posušja spriječen je tokom zajedničke akcije graničnih policija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kada je otkrivena grupa od 35 stranih državljana, među kojima je bilo i 11 maloljetnika.

Kako je saopćeno iz Granične policije BiH, grupa je otkrivena u četvrtak, 22. oktobra, tokom nadzora državne granice na području Posušja.

Policijskom provjerom utvrđeno je da se među njima nalazi 28 državljana Turske, dok sedam osoba nije posjedovalo identifikacijske dokumente. Oni su prilikom popunjavanja upitnika za migrante naveli da dolaze iz Bangladeša.

Među državljanima Turske bilo je i 11 maloljetnih osoba.

Stranim državljanima izdati prekršajni nalozi

Nakon što je spriječen nezakonit prelazak granice, stranim državljanima izdati su prekršajni nalozi u skladu sa Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine.

O slučaju su obaviješteni i pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH, koji su uključeni u dalje postupanje.

Iz Granične policije BiH navode da se aktivnosti na ovom slučaju nastavljaju.

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