Granična policija zapošljava radnike, plata do tri hiljade KM

Nedžida Sprečaković
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Granična policija BiH raspisala je konkurs za prijem 11 državnih službenika, a osnovne neto plate za ponuđene pozicije kreću se od 1.588,98 do 2.901,61 KM. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti do 20. novembra 2026. godine.

Javni konkurs objavila je Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Granične policije BiH. Deset radnih mjesta otvoreno je u Sarajevu, dok je jedno predviđeno u Terenskoj kancelariji Zapad, sa sjedištem u Bosanskom Grahovu. Za svaku poziciju traži se po jedan izvršilac.

Granična policija BiH nudi plate do 2.901,61 KM

Najveća osnovna neto plata predviđena je za načelnika Uprave za administraciju i iznosi 2.901,61 KM. Za šefove odsjeka za administrativno-tehničku podršku i odnose s javnošću predviđeno je po 2.245,30 KM.

Otvorena su i radna mjesta stručnih savjetnika za ljudske resurse, javne nabavke i telekomunikacione spojne puteve, za koja osnovna neto plata iznosi 2.024,22 KM.

Za preostalih pet pozicija, koje obuhvataju poslove analitičara i stručnih saradnika u oblastima ljudskih resursa, finansijskog upravljanja, kontrole i pravnih poslova, predviđena je osnovna neto plata od 1.588,98 KM.

Ko se može prijaviti na konkurs?

Kandidati moraju imati odgovarajuću visoku stručnu spremu, odnosno univerzitetsku diplomu VII stepena ili diplomu prema bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ili 240 ECTS bodova, zavisno od radnog mjesta.

Potrebno radno iskustvo kreće se od jedne do pet godina. Za poziciju načelnika Uprave za administraciju traži se najmanje pet godina iskustva u struci, za šefove odsjeka četiri, stručne savjetnike tri, a za stručne saradnike najmanje jedna godina.

Kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit, a ne ostvaruju pravo na izuzeće, morat će polagati javni ispit prije pristupanja pisanom dijelu stručnog ispita.

Prije zasnivanja radnog odnosa za uspješne kandidate bit će provedene i sigurnosne provjere.

Rok za prijavu je 20. novembar

Prijave na konkurs Granične policije BiH mogu se podnijeti elektronski, putem sistema Agencije za državnu službu BiH, ili preporučenom poštom na adresu Agencije, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 20. novembar. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Kompletan tekst konkursa, sa opisima radnih mjesta, uslovima i potrebnom dokumentacijom, dostupan je na LINKU.

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