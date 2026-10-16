Putujete u EU? Čuvajte se prevara, lažne ETIAS prijave već kruže internetom

ETIAS dozvole za putovanje u Evropsku uniju još nisu dostupne, ali se na internetu već pojavljuju stranice koje građanima nude podnošenje zahtjeva i naplaćuju usluge za sistem koji nije počeo s radom. Upozorenje se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine, koji će nakon uvođenja ETIAS-a morati pribaviti elektronsko odobrenje za kratkotrajna putovanja u zemlje obuhvaćene ovim sistemom.

Evropska unija potvrdila je da ETIAS trenutno nije u funkciji i da se zahtjevi ne zaprimaju. Tačan datum početka primjene još nije objavljen, a putnici će o tome biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed.

Lažne ETIAS prijave mogu ugroziti lične podatke

Na internetu se već nalaze brojne nezvanične stranice koje nude usluge povezane s ETIAS-om. Pojedine se predstavljaju kao službeni kanali za podnošenje zahtjeva, iako takva mogućnost trenutno ne postoji.

Problem nije samo mogućnost nepotrebnog plaćanja. Putnici koji na neprovjerenim stranicama ostavljaju brojeve pasoša, podatke bankovnih kartica i druge lične informacije izlažu se riziku od finansijske prevare i krađe identiteta.

Evropska unija upozorava da komercijalni posrednici mogu naplaćivati dodatne naknade, ali i zloupotrijebiti podatke korisnika. Zato se građanima savjetuje da koriste isključivo zvanične izvore informacija.

Koliko će koštati ETIAS i kada počinje primjena?

Prema trenutno objavljenim pravilima, ETIAS će koštati 20 eura po zahtjevu. Plaćanja će biti oslobođene osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina, ali će i one morati imati odgovarajuće odobrenje za putovanje.

Odobrenje će važiti do tri godine ili do isteka pasoša, zavisno od toga šta nastupi ranije. Ako putnik u međuvremenu izvadi novi pasoš, morat će podnijeti novi zahtjev.

ETIAS se razlikuje od sistema EES, kojim se elektronski evidentiraju ulasci i izlasci putnika na vanjskim granicama šengenskog prostora. Za razliku od EES-a, ETIAS će zahtijevati prethodno elektronsko odobrenje putovanja.

Za državljane BiH trenutno nema obaveze podnošenja ETIAS prijava. Postojeća pravila bezviznog putovanja za kratkotrajni boravak i dalje se primjenjuju.

Službene informacije o početku rada, postupku prijave i uslovima putovanja dostupne su na zvaničnoj stranici Evropske unije za ETIAS.