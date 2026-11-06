Porezne oaze svake godine koštaju Evropsku uniju gotovo 60 milijardi eura poreznih prihoda, jer velike međunarodne kompanije dio svoje dobiti prijavljuju u državama s nižim poreznim stopama. Prema najnovijoj analizi organizacije Tax Justice Network, značajan dio tih gubitaka povezan je s Ujedinjenim Kraljevstvom i teritorijama koje imaju povoljne porezne propise.

Procjenjuje se da članice EU godišnje izgube oko 59,3 milijarde eura, od čega se približno osam milijardi, odnosno 13,6 posto, povezuje s britanskom mrežom poreznih oaza.

Analiza, objavljena 5. novembra, zasniva se na podacima za 2022. godinu i obuhvata gubitke nastale prebacivanjem dobiti multinacionalnih kompanija.

Kako porezne oaze omogućavaju kompanijama manje poreze?

Velike međunarodne kompanije mogu smanjiti porezne obaveze tako što dobit ostvarenu u jednoj zemlji prijavljuju u drugoj, gdje su porezi znatno niži. Takve transakcije često se odvijaju između povezanih kompanija putem naplate licenci, kamata i drugih međusobnih usluga.

Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), većina ovih postupaka nije nezakonita, ali značajno smanjuje javne prihode i narušava ravnopravnost među poreznim obveznicima.

Na globalnom nivou države zbog ovakvih praksi godišnje gube između 89 i 214 milijardi eura.

Francuska i Njemačka imaju najveće gubitke

Najveći iznos poreznih prihoda gubi Francuska, približno 13,1 milijardu eura godišnje, dok Njemačka ostaje bez 11,8 milijardi eura. Ove dvije države zajedno čine čak 42 posto ukupnih procijenjenih gubitaka Evropske unije.

Slijede Španija s 4,8 milijardi eura, Poljska s 4,7 milijardi i Belgija s 4,1 milijardom eura.

Značajne gubitke bilježe i Italija, koja godišnje ostaje bez 3,6 milijardi eura, Nizozemska s 3,5 milijardi i Luksemburg s 3,2 milijarde eura.

Hrvatska se nalazi među članicama s najmanjim apsolutnim gubicima, procijenjenim na 75 miliona eura godišnje.

Britanske teritorije među najvećim poreznim oazama

Prema Indeksu korporativnih poreznih oaza, Britanski Djevičanski Otoci, Kajmanski Otoci i Bermuda zauzimaju prva tri mjesta na svjetskoj listi teritorija koji omogućavaju multinacionalnim kompanijama smanjivanje poreznih obaveza u drugim državama.

Ujedinjeno Kraljevstvo i šest povezanih teritorija zajedno čine 31 posto globalnog rizika od zloupotrebe sistema oporezivanja dobiti.

Međutim, i samo Ujedinjeno Kraljevstvo trpi posljedice takvih praksi. Procjenjuje se da godišnje gubi oko 14,7 milijardi eura zbog prebacivanja dobiti kompanija u porezne oaze širom svijeta.

Iz organizacije Tax Justice Network upozoravaju da mnoge države još uvijek ne zahtijevaju dovoljno podataka od velikih kompanija kako bi porezne uprave mogle prepoznati moguće zloupotrebe.

Prema izvještaju State of Tax Justice 2024, kada se gubicima od poslovanja multinacionalnih kompanija dodaju i porezne utaje povezane s neprijavljenom imovinom bogatih pojedinaca u inostranstvu, ukupni godišnji gubici na svjetskom nivou procjenjuju se na oko 416 milijardi eura.