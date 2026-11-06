Optužnica protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja koji je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći u Sarajevu, potvrđena je danas na Kantonalnom sudu u Sarajevu. Odluka je donesena nakon što je Tužilaštvo Kantona Sarajevo dostavilo uređenu optužnicu za nesreću u kojoj je poginuo 23-godišnji student Erdoan Morankić, a maloljetna djevojka teško povrijeđena.

Kasapović se tereti za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa, u vezi s krivičnim djelom ugrožavanja javnog prometa, prema odredbama Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nesreća se dogodila 12. februara 2026. godine, kada je tramvaj na liniji broj jedan iskočio iz šina na raskrsnici u blizini Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Tom prilikom smrtno je stradao student iz Brčkog Erdoan Morankić, koji se nalazio na tramvajskom stajalištu.

Maloljetna djevojka iz Sarajeva zadobila je teške tjelesne povrede opasne po život, dok je još jedna osoba lakše povrijeđena.

Optužnica protiv Adnana Kasapovića prethodno vraćena na doradu

Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je optužnicu početkom septembra, nakon provedene istrage i više vještačenja. Međutim, Kantonalni sud je krajem istog mjeseca dokument vratio na uređenje.

Uređena optužnica protiv Adnana Kasapovića sada je potvrđena, čime su stvoreni uslovi za nastavak krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Vozač tramvaja uhapšen je neposredno nakon nesreće, ali mu pritvor nije određen. Prilikom ranijeg odlučivanja sud je problematizirao tužilačku kvalifikaciju o umišljajnom postupanju, kao i određene nalaze vještačenja.

Kasapović je tokom postupka tvrdio da je tramvaj iznenada ubrzao te da kočioni sistem nije reagovao.

Tragedija je izazvala višednevne proteste građana Sarajeva koji su zahtijevali utvrđivanje odgovornosti i svih okolnosti nesreće. Istovremeno, dio javnosti i Kasapovićeve kolege iz GRAS-a pružili su podršku vozaču.

Tužilaštvo KS ranije je saopćilo da su provedena vještačenja pokazala da je tramvaj u trenutku nesreće bio tehnički ispravan.