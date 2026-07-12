Pet mjeseci nakon tramvajske nesreće u Sarajevu, tužilačka odluka još nije donesena

Tramvajska nesreća u Sarajevu dogodila se prije pet mjeseci, ali javnosti još nisu poznati konačni rezultati istrage niti je donesena tužilačka odluka o eventualnoj odgovornosti.

Tramvaj je 12. februara iskočio iz šina na Marijin Dvoru i udario u putnike koji su se nalazili na stanici. Život je izgubio 23-godišnji student Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene. Među njima je bila i 17-godišnja djevojka koja je zadobila teške povrede.

Tragedija je izazvala proteste studenata i građana, koji su tražili utvrđivanje odgovornosti, sigurniji javni prijevoz i hitne promjene u načinu upravljanja tramvajskim saobraćajem.

Nakon protesta ostavke su podnijeli premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i direktor GRAS-a Senad Mujagić. Vlada Kantona Sarajevo nastavila je raditi u tehničkom mandatu, dok Mujagićeva ostavka nije prihvaćena, pa je ostao na čelu preduzeća.

Istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo obuhvatila je saslušanja i vještačenja, a provjeravani su ljudski faktor, tehnička ispravnost tramvaja i stanje infrastrukture. Konačan nalaz o uzroku nesreće još nije saopćen.

Nakon tramvajske nesreće u Sarajevu pokrenute su dodatne kontrole vozila i najavljena unapređenja sigurnosnog sistema javnog prijevoza. Porodica stradalog mladića, povrijeđeni i građani, međutim, i dalje čekaju odgovor na pitanje ko je odgovoran za tragediju.