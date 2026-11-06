Zbog neisplaćenih naknada za prevoz prosvjetari najavili štrajk u TK

Svakodnevni odlazak na posao za brojne prosvjetne radnike u Tuzlanskom kantonu znači putovanje na desetine kilometara i izdvajanje više stotina maraka mjesečno za gorivo.

S takvim troškovima suočava se i profesorica Amila Husić, kojoj je prevoz do radnog mjesta neizostavan dio svakodnevnih obaveza.

„Moje radno vrijeme tj časovi svaki dan nisu isti, ne počinju u isto vrijeme, nekada je to prije ili poslije podne a nekada i poslije zavšetka nastave nema linije koja vozi Tuzla Gračanica pa ja ne mogu koristiti javni prevoz. Drugi problem koji imamo je što je glavna autobuska stanica se nalazi na magistralnom putu i udaljena je od škole više od 3 kilometra i mi nemamo adekvatan prevoz koji bi nas prevezao od stanice do škole, a iako ga ima, on je prisutan tek dva tri puta dnevno, i nama je nemoguće putovati javnim prevozom.“ kazala je Amila Husić, profesorica u MSŠ Gračanica.

Kako ističe Husić, zbog udaljenosti radnog mjesta primorana je svakodnevno putovati automobilom. Međutim, rast cijena goriva i smanjenje naknada za prevoz predstavljaju joj sve veći finansijski teret i otežavaju svakodnevni odlazak na posao.

„Imam otprilike 90-95 kilometara na relaciji Tuzla Gračanica i trošim mjesečno 400 maraka, minimalno 400 maraka.“ dodaje Husić.

Problemi s isplatom naknada za prevoz zaposlenima koji se finansiraju iz budžeta glavni su razlog zbog kojeg su sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja najavili mogućnost štrajka.

“Mi ovim putem, dakle, štrajkom upozorenja tražimo da se za obračun naknade prevoza primjenjuje cjenovnik na koji je Vlada dala saglasnost i koji je resorni ministar po našim informacijama potpisao.” navodi Sumedin Kulović, Predsjednik SSOOiO TK.

Predstavnici sindikata ističu da još uvijek obračun naknade prevoza nije krenuo po novom cjenovniku i da neće biti ni za mjesec novembar.

“Dakle, treba da se dostavi cjenovnik u Ministarstvo financija s kojim smo mi usaglasili sa Vladom Tuzlatskog kantona, gdje je to jedna vrsta skale (skalarnika) gdje bi se plaćalo po pređenom kilometru, dakle našim radnicima, na linijama, ono su nam mreži linija Tuzlanskog kantona.” kazao je Kulović.

Dodaju i kako je rješavanje ovog problema počelo u junu mjesecu, kada je Vlada TK utvrdila iznos mjesečne karte na svim kantonalnim linijama u iznosu od 88KM.

“Vlada je 28. Augusta nas izuzela iz odluke o subvenciji prevoza, odluke o tarifama, a zadnji cjenovnik, taj usaglašeni 31.10., je dobio saglasnost Vlade. Sindikat je tražio da se donese novi cjenovnik a ne izmjene jer ovaj za nas dosada nije bio prihvatljiv.” navodi Kulović.

Njihovim zahtjevima pridružili su se i predstavnici drugih sindikata, koji upozoravaju da se problem naknada za prevoz, koji se odnosi na oko 10 hiljada budžetskih korisnika, mora hitno riješiti.

“Puno nam je ljudi pogođeno time, mi sa Vladom vršimo pregovore od juna mjeseca i ukazivali smo na ovaj problem da moramo dovesti u red prevoz tj karte, jer dosta ljudi nam je oštećeno. Evo drugi mjesec nam se prevoz ne isplaćuje, drugi mjesec nam ljudi koriste svoj novac za prevoz. Specifičnost našeg posla je što u svaka doba dolazimo na posao, odlazimo sa posla, nemamo regulisane te kantonalne linije, ne možemo uskladiti se I tražili smo izmjenu te odluke.” kazao je Sedin Đulović, Predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije MUP TK.

“Dobili smo informaciju da je to negdje zapelo između ministarstva I prevoznika I u ponedjeljak ili utorak mi ćemo početi pripremu štrajka.” navodi Mirsad Jogunčić, Predsjednik Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Tuzlanskog kantona.

Ukoliko se ovaj problem ne riješi, sindikalci su najavili blokiranje cjelokupnog kantona.

“Ono što je važno i što bi volio da prenesete jeste da je ovo direktno kršenje kolektivnog ugovora, I mi moramo odreagovati ovako. Mogu vam sa velikom sigurnošću reći da ukoliko se ovo ne riješi u sljedećih 10tak dana mi ćemo blokirati kanton. Neće se voziti niko.” kazuje Admir Terzić, predsjednik SSV OONK BiH KO TK.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona saopštili su da se intenzivno radi na rješavanju ovog problema, te da bi naknade za prevoz uskoro trebale biti uplaćene na račune budžetskih korisnika.

Razumijemo nezadovoljstvo zaposlenih zbog kašnjenja isplate naknada za prevoz i aktivno radimo na rješavanju ovog problema. Održali smo sastanak s predstavnicima Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, na kojem smo razmatrali pitanja u vezi s cjenovnikom i obračunom naknada. Za narednu sedmicu planirali smo sastanak sa sindikatima, na kojem očekujemo postizanje konačnog dogovora i stvaranje uslova za isplatu zaostalih naknada.(Saopštenje je skraćeno, puno saopštenje čitajte OVDJE)

Podršku sindikatima pružili su i predstavnici Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine.